V Moldavsku přituhuje. Podle Rajchla se to může rozšířit i k nám

Moldavský soud poslal političku Evghenii Gutulovou, guvernérku Gagauzského regionu, na sedm let do vězení za skryté financování politické strany z ruských zdrojů. Gutulová, která je představitelkou etnické menšiny Gagauzů, byla zadržena letos v březnu na letišti v Kišiněvě.
Moldavsko, které 28. září uspořádá parlamentní volby, pravidelně obviňuje Moskvu z vměšování se do domácí politiky tím, že podněcuje proruské nálady v rámci podvratné kampaně s cílem svrhnout jeho proevropskou vládu.
Moskva popírá obvinění z vměšování se do Moldavska, malé bývalé sovětské republiky ležící mezi Ukrajinou a Rumunskem, které je členem EU a NATO.
Prokurátoři podle agentury Reuters uvedli, že místní lídryně Evgenia Gutulová v letech 2019–2022 systematicky posílala do Moldavska nehlášené finanční prostředky na financování nyní zakázané proruské strany Sor, založené údajně proruským podnikatelem Ilanem Sorem, který byl v Moldavsku odsouzen za rozsáhlý podvod a nyní se nachází v exilu.
V létě 2023 Gutulová vyhrála volby do čela Gagauzska. Moldavská prezidentka Maia Sandová však odmítla její nominaci na post členky vlády pro záležitosti Gagauzska, na kterou by podle zvyklostí měla mít jako guvernérka Gagauzského regionu nárok. Důvodem bylo podezření z manipulace voleb a podezření, že prostředky na údajné kupování hlasů pocházely právě od Sora.
Gutulová, odpůrkyně současné moldavské vlády, která příležitostně navštěvovala Moskvu, aby se setkala s vysokými představiteli včetně prezidenta Vladimira Putina, popírá jakékoli protiprávní jednání. Proti rozsudku se může odvolat.
Předseda strany PRO Jindřich Rajchl reaguje na odsouzení Evghenie Gutulové připomínkou širšího politického kontextu: „To, co začalo s Marine Le Penovou ve Francii, nyní pokračuje v Moldavsku. Poté, co díky korespondenčním hlasům ze zahraničí vyhrála vloni prezidentské volby Maia Sandová, započala tvrdou čistku mezi svými politickými oponenty. Evghenia Gutulová, jež uspěla v regionálních volbách, byla černým koněm moldavských parlamentních voleb, jež se uskuteční 28. září tohoto roku. A tak přišel rozkaz, že nesmí projít za žádnou cenu,“ uvádí ve svém facebookovém komentáři.
Následně zpochybňuje důvody jejího uvěznění: „Na základě vykonstruovaného obvinění, že politická strana Sor, v níž dříve působila, přijímala v letech 2019 až 2022 finanční prostředky z Ruska (jak jinak), byla v pondělí odsouzena k sedmi letům vězení s okamžitou vykonatelností. Ve skutečnosti se provinila pouze tím, že kritizovala kišiněvský režim za tvrdě konfrontační postoj k Rusku, přičemž ona sama prosazovala dialog a urovnání diplomatických vztahů,“ dodává Jindřich Rajchl, který v této souvislosti hovoří o „smrtelném hříchu“ dnešní doby.
Varuje proto před šířením podobných praktik i do České republiky: „Pokud tyhle totalitní manýry proruských liberálů v říjnu společně nezastavíme, tak se nám může tenhle nesvár velmi rychle rozšířit i k nám. Ostatně výroky Petra Pavla o tom, koho jmenuje a nejmenuje ministrem, již jasně naznačují, že soudruzi už se rozhodli se s tou demokracií zbytečně moc nepárat,“ dodává.
Na závěr apeluje na občany před říjnovými volbami: „O prvním říjnovém víkendu tak budeme stát na rozcestí a společně rozhodneme, zda se vrátíme zpět ke svobodě a rovnosti před zákonem, nebo zda budeme pokračovat dál do hluboké propasti nesvobody, cenzury a totality, kde nám lepšolidé určí, co se smí a co ne, a svině půjdou sedět,“ upozorňuje předseda strany PRO, že proto je naší povinností rozhodnout se správně.
autor: Natálie Brožovská