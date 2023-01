Brož (ANO): Navýšení je v současné době naprosto nedostačující

reklama

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se ve svém vystoupení, proč nemohu podpořit tuto vládu, zaměřil na oblast kultury. Uklidním vás ale, že budu opravdu velmi stručný, protože my jsme v oblasti kultury s mými kolegy již reagovali hodně při vystoupení pana ministra Baxy. Bohužel naše obavy nerozptýlil.

Já bych jenom shrnul takové nejzávažnější věci. Na začátek přečtu programové prohlášení z ledna 2022, kde vláda uvádí: Naším cílem je posílení místa kultury v životě české společnosti. Toho chceme dosáhnout nejen posílením financování celé kulturní oblasti, ale i přípravou legislativních norem, které budou odpovídat stavu kultury, památkové péče i médií v 21. století. - Nyní máme leden 2023 a bohužel já a ani další mí kolegové nevidíme v oblasti kultury světlo na konci tunelu.

Když se zaměřím na ty finance, rozpočet se zvýšil, aspoň za to minimum panu ministrovi díky, ale bohužel v této věci ta vláda je jako jeden muž a ve chvíli, kdy ta kultura nemá větší podporu, tak se asi nedá nic dělat. Bohužel tohle navýšení je v současné době naprosto nedostačující. Uvědomme si to, o čem tady mluvíme celý den, navyšující se inflace, ceny energií, lidské práce, materiálu, prostě všeho, všeho, co kolem je, a i to se týká těch kulturních oblastí. A nemluvíme jenom o příspěvkových organizacích Ministerstva kultury, ale samozřejmě i o provozovatelích a institucích z oblasti soukromoprávní.

To je z těch financí, kde opravdu nemůžeme uznat, že se něco zvedlo a že by bylo nějaké světlo na konci tunelu. A když se podíváme na tu druhou část, a to je příprava legislativních norem, tak to je snad ještě tristnější. Byly předloženy zatím tři návrhy, což byly všechno implementace evropských směrnic, a to jediné hlavní, co jsme viděli, byla novelizace zákona o České televizi, ale ještě jenom malá, částečná, která je zaměřená - tady o tom mluvíme a vedeme debaty dlouho a dlouho - na ovládnutí volby ředitele České televize, ke kterému by mělo brzy dojít. Takže za mě opravdu v tomhle tom nevidím opravdu nic, za co bych mohl říci - vláda má mou důvěru. A to jsem se teď soustředil opravdu na oblast kultury.

Ještě připomenu, co jsem tady říkal odpoledne. Tady nejde jen o peníze v rozpočtu, ono může být spoustu zajímavých nápadů a myšlenek, které můžeme v dnešní době přidat, jako například snížení vstupu do kulturních institucí v době, kdy na to rodiny nemají a muzea - galerie se stanou zábavou pro horních 10 tisíc, to asi nechceme. Chceme, aby hlavně naší mládeži zůstal přístup k těm kulturním hodnotám a mohly v tom být, stejně tak jako daňové asignace, o těch jsme se před volbami bavili x-krát, kdekdo před volbami na to kýval. Neděje se absolutně nic. Takže opravdu, opravdu za mě ne. Děkuji vám.

