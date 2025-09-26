Canov (STAN): Zpravodajství veřejnoprávní ČT by mělo pokrývat celý svět

26.09.2025 14:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k informacím, které ve vysílání České televize chybí

Canov (STAN): Zpravodajství veřejnoprávní ČT by mělo pokrývat celý svět
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Chrastavy Michael Canov (SLK)

Požádal jsem předsedu Rady České televize, aby se Rada zasadila o následující:

1) Vznik kanálu ČT věda, neboť jsem přesvědčen, že právě takovýto kanál se zaměřením především na přírodní vědy je více než potřeba a přesně vystihuje, co by veřejnoprávní instituce měla vysílat.

2) Rozšíření míst a počtů stálých zpravodajů. Jsem přesvědčen, že by veřejnoprávní Česká televize měla v současnosti pokrývat svým zpravodajstvím celý svět, a tudíž považuji za nutné stanovit stálé zpravodaje pro Jižní Ameriku, Afriku a Austrálii.

Ing. Michael Canov

  • SLK
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Canov (STAN): Benefity zachráněny!
Canov (STAN): Obce přišly o miliony
Canov (STAN): Jde o to, aby děti vyrůstaly tam, kde žijí
Canov (STAN): ÚOHS bude stíhat především skutečné hříšníky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Canov , ČT , Senát , STAN

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mělo by zpravodajství České televize pokrývat celý svět?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

EP

Tvrdíte, že se s politiky z frakce, kterou založil Babiš nikdo nebaví. Ale pokud je někdo legitimně zvolen, neměla by bát snaha politiků spolu pak jednat? Ať se mi to třeba libí nebo ne, každý přeci hájí své voliče a každý by tak měl být minimálně vyslyšen. Ale obecně mi přijde, že celá EU má do jed...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny podporující produkci potřebného kolagenuPotraviny podporující produkci potřebného kolagenu Udržovací sex jako pojivo dlouhodobých vztahůUdržovací sex jako pojivo dlouhodobých vztahů

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Canov (STAN): Zpravodajství veřejnoprávní ČT by mělo pokrývat celý svět

14:07 Canov (STAN): Zpravodajství veřejnoprávní ČT by mělo pokrývat celý svět

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k informacím, které ve vysílání České televize chybí