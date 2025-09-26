Canov (STAN): Zpravodajství veřejnoprávní ČT by mělo pokrývat celý svět

Požádal jsem předsedu Rady České televize, aby se Rada zasadila o následující:
1) Vznik kanálu ČT věda, neboť jsem přesvědčen, že právě takovýto kanál se zaměřením především na přírodní vědy je více než potřeba a přesně vystihuje, co by veřejnoprávní instituce měla vysílat.
2) Rozšíření míst a počtů stálých zpravodajů. Jsem přesvědčen, že by veřejnoprávní Česká televize měla v současnosti pokrývat svým zpravodajstvím celý svět, a tudíž považuji za nutné stanovit stálé zpravodaje pro Jižní Ameriku, Afriku a Austrálii.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV