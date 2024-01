Čech (Trikolora): Sportovci ASC Dukla propagovali v kalendáři mír

reklama

Armádnímu sportovnímu centru Dukla, vedenému ředitelem plk. Mgr. Pavlem Bencem, se zřejmě podařilo pořádně naštvat jak náčelníka Generálního štábu, generálporučíka Ing. Karla Řehku, tak ministryni obrany Mgr. Janu Černochovu. Moc si v jejich očích nejspíš nepolepšil ani ředitel Vojenského historického ústavu Praha, brigádní generál Mgr. Aleš Knížek.

Armádní centrum Dukla, ostatně jako každý rok, vydalo svůj kalendář s úspěšnými armádními sportovci, většinou vojáky z povolání. Kalendář na rok 2024 byl fotografován v prostorách Vojenského historického ústavu Praha. Až dosud by na celé věci nebylo nic divného, ba naopak, zapadala by zcela do obvykle poněkud šablonovitého vojenského přístupu. Stejně jako to, že věci kolem kalendáře zajišťoval protekční synek jednoho z bývalých úspěšných armádních sportovců, který je nyní vedoucím pracovníkem Armádního sportovního centra Dukla.

Jenže, letos se nechali sportovci v kalendáři vyfotografovat se světoznámým symbolem míru a pacifismu, někdy též nazývaným Protijaderný znak (Nuclear Disarmament), s kterým přišli hippies v době války ve Vietnamu. Na snímcích měli znak porůznu umístěný na způsob tetování na pokožce paží.

Když se tenhle podařený kousek ředitele Armádního sportovního centra Dukla donesl k náčelníkovi generálního štábu, nelenil a informoval ministryní obrany. Už z principu je přece divné, aby voják z povolání propagoval mír. To je skoro stejné, jako kdyby pekař přesvědčoval lidi, aby nejedli housky. Od propagace míru máme přece politiky. A pro ty je mír dnes bezmála sprosté slovo, takže jeho propagace není na pořadu dne. Paní ministryně proto nařídila všechny vytištěné kalendáře spálit.

Nic nového pod sluncem. To se ostatně osvědčilo i páteru Antonínu Ignáci Nepomuku Koniášovi v 16. století při likvidaci takzvaných Libri Prohibiti, tedy zakázaných knih. Jenže u nás máloco funguje zcela bezchybně.

Kdyby snad někdo chtěl tvrdit, že je to celé kachna, tak vážně není. Ukázkový obrázek pochází právě z jednoho nezničeného kalendáře. A o tom, jak ničení kalendářů, vytištěných za nemalý peníz na náklady státu, zapadá do současných úsporných vládních opatření, si laskavý čtenář jistě udělá úsudek sám.

PhDr. JUDr. Milan Kryštof Čech, DBA Trikolora

Předseda krajské organizace Středočeského kraje

