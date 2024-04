Čech (Trikolora): Tragické provedení nechtěného potratu v FN Bulovka

reklama

Kdo sleduje dění ví, že v minulých dnech ve Fakultní nemocnici Bulovka došlo k tragickému fatálnímu selhání a provedli tam místo běžného vyšetření těhotné cizince nechtěný potrat. Marná snaha, zastírat podstatu lékařského výkonu cizími slovy, aby to vypadalo spíš jako nehoda. To je nesmysl. Kyretáž je výškrab děložního hrdla a dělohy ostrým chirurgickým nástrojem, víceméně všeho, co se v ní nachází, tedy i nenarozeného dítěte. To je jediné správné (laické) vysvětlení. Jeden z česko-jazyčných zpravodajských serverů, který já pracovně nazývám „Žumpa českého internetu“, a který neváhá prezentovat na svém portálu i rady z oblasti sexu, které by daleko spíše patřily na úplně jiný server, hlavně pak s kontrolou věku, jen mlží. Zrovna teď uvedl, že za to může sanitář. Osoba na úplném konci pracovního řetězce, bez schopnosti cokoliv ovlivnit, s platem cca 128 Kč brutto na hodinu. V přímé rovině možná ano. Ale kdo nastavil vnitřní procesy v nemocnici tak, aby se to vůbec mohlo stát? To už nikdo nenapíše. Přinejmenším provládní Žumpa českého internetu určitě ne! Ta naopak píše, že ministr zdravotnictví i ředitel dotyčné nemocnice jsou bez poskvrnky a čistí jak linie a k odstoupení nevidí důvod. Jakkoliv nejspíše nenesou přímou trestní odpovědnost za toto selhání, byť v případě ředitele nemocnice by to nepochybně měli velmi podrobně zkoumat orgány činné trestním řízení, jde nepochybně o fatální manažerské selhání.

Zatímco v civilizovaných zemích by oba pánové obratem a s omluvou přijali politickou resp. manažerskou odpovědnost a odstoupili od svých koryt, pardon, ze svých funkcí, tady si nejspíše objednali u známého výrobce průmyslové balení vteřinového lepidla, aby si přilepili své židle pevně na zadky. Rusové mají svou Svéráz národního lovu, my holt máme jinou svéráz, a to držet se koryta, dokud to jde. Jeden z generálních ředitelů jistého dotačního fondu by mohl vyprávět. Za minulé vlády rozdával dotace jednomu premiérovi, resp. jeho firmám, jak to šlo, protože by jinak letěl hned, ač musel vědět, že je to špatně. Brusel na to pochopitelně přišel, a chce teď své peníze zpátky. A on to neviděl? Co tam potom za velké peníze proboha dělal? Po změně vlády pak hrál o každý další měsíc, protože každý další měsíční velký plat se v rodinném rozpočtu přece počítá. A tohle je přesně takový modelový případ. Je čestné odstoupit hned s tím, že se člověk může časem vrátit, třeba i do vyšší funkce, pokud je nevinný. Držet se ale do poslední chvíle koryta, klidně až do okamžiku než ho policie naloží s rukama v poutech za zády do odbouchaného služebního auta s upozorněním, pozor na hlavu, je prostě nechutné! Vážení pánové, vyzývám Vás, přijměte svou politickou a manažerskou odpovědnost za změření nevinného lidského života a udělejte to, co je v civilizovanějších zemích na západ od nás běžným standardem. Odstupte ze svých funkcí!

PhDr. JUDr. Milan Kryštof Čech, DBA Trikolora

Předseda krajské organizace Středočeského kraje

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Štěpánek (Trikolora): Fialova vláda opět překonala vlastní dno Sláma (Trikolora): Dusí nás regulace, byrokracie a drahota. Vraťme politice tvář a životu smysl Trikolora: Tak ještě spustit rušičky a pod trestem smrti zakázat poslech cizího rozhlasu Marková (Trikolora): Hřebejk. Strana a vláda si nové umění žádá

Článek byl převzat z Profilu PhDr. JUDr. Milan Kryštof Čech, DBA

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE