Černý (Motoristé): Raději mlčíte a myslíte si své

22.09.2025 17:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reakcím potenciálních voličů na kritiku okolí

Foto: Motoristé sobě
Popisek: Motoristé sobě - logo

Říkáte mi to často: “Sledujeme tě na sítích, fandíme vám, budeme vás volit, ale nikde se hádat nechc.I” A často dodáváte, že když někde řeknete, že jsou vám Motoristé sobě sympatičtí, že je budete volit, dostane se vám hned nepřiměřené reakce, mnohdy hraničící opovržením ve stylu: “Jak si tohle můžeš myslet?” Pak přijdou hlášky typu: “Vždyť jsou přece proruský.“ “Chtějí vystupovat z EU a NATO.” “Turek je nacista” a podobné nesmysly.

A tak raději mlčíte a myslíte si své. Protože víte, kde je pravda. Nejsme proruští. Rusko je agresor a jsme pro přiměřenou pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům u nás. Pomoc ale nesmí být na úkor našich občanů.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 9994 lidí

Nechceme vystupovat z NATO. A ani z EU. Tu chceme měnit zevnitř. Tím, že nás tam budou zastupovat naši politici, kteří budou umět říkat NE. NE pro Green Deal, NE pro emisní povolenky pro domácnosti, NE zákazu výroby aut se spalovacími motory, NE nesmyslně vysokým, pevně stanoveným výdajům na zbrojení atd. Politici, kteří se NEbudou bát vyjednat pro náš stát výjimku ze zaváděných evropských opatření, když si to bude situace žádat, jak třeba činí v poslední době Polsko nebo Španělsko.

Jo a Filip Turek je inteligentní, galantní a přátelský chlap. To jen pro ty, co ho nikdy neviděli naživo, nikdy s ním nemluvili. Ale nemají problém brát si jeho jméno do pusy a vyprávět o něm, jako kdyby s ním chodili dvakrát do měsíce na pivo. Protože věří mainstreamovým nálepkářům.

Takže ať už to s námi máte jakkoliv. Ať už jste natolik pevní a odvážní ustát si před okolím svůj názor, anebo to prostě jen nechcete říkat nahlas: “Volte motoristy, nikdo se to nedozví.” Už za necelé dva týdny, pátek 3. a sobota 4. října. Máte šanci. Po čtyřech letech, a pak zase až za čtyři roky. Myslete na to.

Kdo chce změnu, volí Motoristy. Číslo 20. Díky všem, co to dočetli až sem, dají lajk či dokonce budou sdilet.

“Jsme vaše garáž, NE kavárna”

Článek obsahuje štítky

Černý , volby , motoristé

autor: PV

