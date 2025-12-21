Peksa (Volt): Fašisti teď budou bojovat o virtuální titul Führera

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Babišově čerstvě sestavené vládě.

Peksa (Volt): Fašisti teď budou bojovat o virtuální titul Führera
Já teda asi cítím potřebu říct hlasitě "klobouk dolů před Andrejem Babišem". Tempo, jakým se mu povedlo "vyjebat" (pardon za ten výraz, ale pro to prostě neexistuje lepší slovo) s Tomiem Okamurou musí vejít do učebnic. Protože takhle rychle a kvalitně se to nepovedlo ani Fialovi s Piráty, Kaczyńskému s Żiobrąm...je to prostě v rámci žánru asi minimálně regionální rekord.

Ono už poněkud podezřele vypadalo, že na ministerstvu zemědělství sedí jako nestraník za SPD Šebestyán, ten Šebestyán, který řidil SZIF, zatímco Babišovi tekly zemědělské dotace navzdory všem důkazům střetu zájmú. Ten úplně nevypadal jako Okamurův člověk.

Že to ale spustí v podstatě první měsíc vládnutí, přes ministra obrany a ještě s takovou razancí, to asi čekal málokdo. A Okamura se z toho ještě bude těžko vyhrabávat....protože když Piráti zjistili, že Lipavský je vlastně ODSák, udělal jim Fiala alespoň tu laskavost, že je z té vlády konečně vyhodil a tím to ponižování skončilo. Okamura je v tom uvrtaný až po uši.

Motoristé se zároveň průběžně odstřelují sami, když Macinka v záchvatech ideologického běsnění likviduje vše, co jeho ministerstvům dávalo jakoukoliv politickou relevanci. A Turek lže a utíká před odpovědností jak malý kluk.

Fašisti se teď budou ještě pár měsíců podrážet mezi sebou a bojovat o virtuální titul Führera, ale tímto tempem bude za půl roku mít Babiš republiku obloženou lidmi, které si už koupil, nebo si je snadno koupí, protože jejich bývalí vůdci jsou vyřízení. Bude to velmi unikátní nastavení, protože od roku 1989 se ještě nikomu nepovedlo zkoncentrovat tolik moci do rukou jednoho člověka. Tak snad to Česká republika přežije v pořádku.

Mgr. Mikuláš Peksa, Ph.D.

