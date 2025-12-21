Kavij (KSČM): Vánoční dárek EU zkorumpované Ukrajině

22.12.2025 11:02 | Komentář
autor: PV

Andrej Babiš nám doporučuje ve svém posledním videu jít v neděli raději nakupovat dárky, než slyšet ty nesmysly v televizi o tom, jak to bylo nebo nebylo na skončeném summitu EU, neboť je jediný, který ví, jak to skutečně bylo!

Kavij (KSČM): Vánoční dárek EU zkorumpované Ukrajině
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

A jak to bylo? Válečná klika EU odhlasovala další, tentokrát vánoční dárek ve výši 90 miliard EUR zkorumpované fašistické Ukrajině.   

Dárek, nikoliv půjčku! Jak oznámil prezident bez mandátu Zelenskyj ihned na druhý den skončeného summitu, půjčka bude splacena za předpokladu, že Rusko bude platit válečné reparace. Na feťáka a somráka výkon, na který jsme již zvyklí. Díky korupci skončila podle amerických odhadů na soukromých účtech ukrajinských politiků oligarchů a  válkychtivých lepšolidí od roku 2022 částka kolem 100 miliard dolarů.

Rusko mezitím dál utahuje smyčku, ziskání přímořské Oděsy je jen otázkou času. Času, který by měl Zelenskyj využít k opuštění potápějícího se Titaniku a konečně tak přispět k nastolení příměří a míru.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Fiala a další taky historici. Negramoti z paměťové agendy a rozhazování. Historik Fidler o oboru
Vzpomínka na Davida Bohbota: Vykrmujete si aligátora, varoval Evropany
Macron navrhl obnovit jednání s Putinem. Z Moskvy přišel vzkaz
Jindřich Šídlo děkoval SPD

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Kavij

Jiří Čunek byl položen dotaz

Sociální dávky - Ukrajinci

Jak dlouho by podle vás měli mít tedy Ukrajinci nárok na dávky? A nemyslíte, že problém s tím, že vyplňují jakousi díru na trhu je způsoben hlavně tím, že jsou mzdy za danou práci směšné? Bohužel tím, že za tu mzdu jde pracovat třeba Ukrajinec to tlačí mzdy ještě níž nebo minimálně tu pak není tlak ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Dva roky po masakru na FF UK: Stát selhal

10:04 Vích (SPD): Dva roky po masakru na FF UK: Stát selhal

Uplynuly dva roky od masové střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, při níž bylo zavraždě…