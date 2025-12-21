A jak to bylo? Válečná klika EU odhlasovala další, tentokrát vánoční dárek ve výši 90 miliard EUR zkorumpované fašistické Ukrajině.
Dárek, nikoliv půjčku! Jak oznámil prezident bez mandátu Zelenskyj ihned na druhý den skončeného summitu, půjčka bude splacena za předpokladu, že Rusko bude platit válečné reparace. Na feťáka a somráka výkon, na který jsme již zvyklí. Díky korupci skončila podle amerických odhadů na soukromých účtech ukrajinských politiků oligarchů a válkychtivých lepšolidí od roku 2022 částka kolem 100 miliard dolarů.
Rusko mezitím dál utahuje smyčku, ziskání přímořské Oděsy je jen otázkou času. Času, který by měl Zelenskyj využít k opuštění potápějícího se Titaniku a konečně tak přispět k nastolení příměří a míru.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.