Červenka (Trikolora): Progresivismus je morem naší doby

13.11.2025 6:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k progresivismu.

Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Nejsem si úplně jistý, jestli se progresivistická BESTIE aktuálně v ČR už nachází ve fází CHCÍPAJÍCÍ nebo je stále jenom PORANĚNÁ, nebo dokonce pouze OHROŽENÁ.

Čím si ale absolutně jistý jsem, je, že ji musíme DOBÍT, uřezat drápy a rozsekat na prach, aby se již nikdy v naší vlasti nedostala k moci.

V realitě civilizované demokratické země 21. století to znamená vyhnat ze všech úřadů a institucí, kam dopochodovala, i kdyby to mělo být za cenu jejich zrušení!

Progresivismus je totiž MOREM NAŠÍ DOBY.

Absolutně prvním krokem musí být zbavení ji jejího vlivu v médiích do nějaké míry ovládaných státem. Není možné nadále tolerovat progresivistickou šarádu s pojmem NEZÁVISLOST, která je v praxi realizovaná jako jejich DOMINANCE ve vysílání.

Nakloněnou rovinu v tzv. veřejnoprávních médiích je nutno minimálně narovnat, ačkoliv si pro začátek v rámci kolísání umím v praxi představit také krátkodobé převážení na naši stranu, aby progresivistická pakáž poznala, jaké to je, když její názor není vůbec zastoupen v pořadech a debatách, také na vlastní kůži.

Jako souběžné kroky vidím SKUTEČNÉ ŠETŘENÍ NA STRANĚ VÝDAJŮ - razantní změnu při realizaci zakázek pro obranu, rušení politických neziskovek, ořezávání byrokracie, revizi hypertrofovaného školství a razantní škrty v přebujelé oblasti kultury, dotovat umělce bez talentu opravdu nepotřebujeme!

Tolik jenom ve stručnosti obecně několik prvních nutných kroků.

autor: PV

