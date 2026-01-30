Červený (Motoristé): Přátelé, nejprve si zameťte před vlastním prahem

Vážený pane premiére, vážená vládo, vážené dámy a pánové,
zazněla tady z úst opozice spousta informací, které nebyly pravdivé. Takže jménem pana předsedajícího ke kolegům z ODS. Vy nám skutečně budete něco říkat o velmi tvrdých esemeskách? Tak to jste, přátelé, asi zapomněli na událost SMS IKEM. Tady, prosím, Novinky: ODS chce peníze ze špitálu, neofiko - zaznělo v odposleších z IKEMu. Autor: Jaroslav Kmenta. V kauze IKEM se objevila nečekaná stopa. Vede k ODS a k podezření, že tato strana hledala v této nemocnici v roce 2022 způsob, jak získat černé peníze na volební kampaň. V roce 2024 SMS mezi panem Stanjurou a lidmi z IKEMu. Pan Fiala je nejspíše vydírán, musíme najmenovat ředitele.
To je ale záhada. A že se tyto esemesky neřešily tady na tomto plénu, že tady nebyla interpretace vlády, aby byla - v uvozovkách - znova hlasování o důvěře vlády? Nebylo to tady, přátelé. KDU-ČSL a TOP 09. Já myslím, že proslov a čtení esemesek pana tehdejšího ministra Kalouska už je součástí zlatého fondu kinematografie České republiky. Tam nebylo jenom vydírání a vyhrožování, tam bylo přímo řečeno: Já si na tebe - v uvozovkách - někde počkám, vždyť já jsem ti dával dotace a ty se ke mně chováš takto.
Tak proč tehdy nebylo svoláno na plénum - volání o důvěře vlády a odvolávání pana Kalouska? Nebylo. Já bych si s dovolením vypůjčil roli pana kolegy z ANO a zahrál bych si na malou chvíli na korektora jménem pana předsedajícího vůči panu Hřibovi. My jsme nikdy neřekli, že Filip Turek získal největší počet hlasů v rámci voleb. My jsme říkali, že dostal největší procentuální vyjádření. A pojďme se podívat na data. První datum: pan doktor Zdeněk Hřib 19,6 procent, pan magistr Filip Turek 34,54 procent. Jestli mě tedy matematika neplete, číslo 34 je větší než 19.
A poslední bod, jménem pana předsedajícího, to se týká vlastně spousty předřečníků, v úterý, ve středu a dnes, že prý pan ministr Macinka dělá všechno pro to, aby pomohl ruským agentům na naše území. Přátelé, to vidíte, jak krásně citujete ten Deník N, který pan Macinka moc nerad pouští k sobě, protože ve většině případů ty informace zcela úmyslně fabuluje. Když se podíváte na článek Aktuálně, tak je tam krásně popsáno, že to tak není. Pustí sem Macinka ruské špiony? Realita je složitější. Ne. V zemích EU, včetně České republiky, začala platit nová pravidla, která mají ztížit ruským špionům s diplomatickým krytím vstup do země. Aktuálně přesně popisuje, jak ten legislativní proces bude probíhat.
Pan Macinka jako ministr musel pouze změnit některá pravidla, protože to bude o třech krocích a ve finále při implementaci té EU směrnice, těch dohod to bude mnohonásobně složitější. Ale vy vezmete sken jenom toho prvního kroku a děláte z nás opět proruské.
Takže, přátelé, vy máte těch esemesek mnohem víc než dvě. To za prvé. Z naší strany to nebylo žádné vydírání, ale vyjednávání. My jsme tam na rozdíl od vašeho předsedy dvou stran nikoho fyzicky napadat nechtěli. By the way, má tam krásnou věc ODS, ty penízky na kampaň v roce 2022, ustanovení vedení, aby ty penízky byly v roce 2024, a nemám pocit, že by kvůli tomu tady někdo dělal tak mediální rozruch jako vy. Já chápu, je to potřeba.
Takže, přátelé, nejprve si zameťte před vlastním prahem a pak nás za něco kritizujte! Děkuji. (Potlesk poslanců Motoristé sobě a ANO 2011.)
A já bych jenom pozměnil ten název, který jsem uváděl. Ten bod na zařazení je Vyjádření opozice ke stávajícím a stále proběhlým kauzám, které tady máme už v posledních v uvozovkách 10 let.
