Chalupa (ANO): Ten, kdo tu prohrává, je stále jen a pouze občan České republiky

11.01.2018 8:36

Opoziční strany se po středečním jednání Sněmovny obuly do hnutí ANO, že nezvládlo schůzi, na které se mělo hlasovat o důvěře Babišově vládě. ODS mluví o politické porážce vítěze voleb, ČSSD o velké ostudě... Kdo by to byl býval čekal, že.