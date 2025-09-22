DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT k podpoře hnutí ANO v parlamentních volbách

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT ve svém minulém prohlášení, týkajícím se odstoupení z voleb, uvedla, že podpoří ten kandidující subjekt, který bude akceptovat její program na ochranu zvířat, přírody a životního prostředí, resp. alespoň některé body jejích priorit, týkajících se práv zvířat. Tedy volební stranu, která projeví skutečný zájem o ochranu zvířat a přírody a bude ochotna toto téma prosazovat v příštím volebním období.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT pozitivně vnímá, že hnutí ANO deklarovalo, že je jeho snahou posilovat ochranu zvířat a přírody, zpřísnit tresty za týrání a podpořit konkrétní opatření, která povedou k lepším podmínkám pro hospodářská, domácí i volně žijící zvířata.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT uvítala, že hnutí ANO 2011 je u většiny jejích bodů priorit připraveno se aktivně zasadit o změny ke zlepšení života zvířat.
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Body priorit DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, které hnutí ANO v příštím volebním období podpoří:
- důslednější ochrana zvířat, živočichů, přírody a životního prostředí;
- větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochrana;
- přísnější tresty za týrání zvířat /nepodmíněné/ a důslednější soudní praxe;
- minimalizace dálkové přepravy zvířat z ČR;
- zákaz tzv. norování, včetně zkoušek loveckých psů z norování a výcviku psů na živých liškách;
- zákaz množíren, tzv. továren na štěňata či koťata – tvrdší postihy a posílení kontrol, aktivní zapojení Policie ČR;
- zlepšení podmínek chovu zvířat - prosazení zvyšování standardů ochrany hospodářských zvířat;
- zákaz pokusů na zvířatech – využití alternativních metod;
- posílení kapacit a odbornosti stávajících policejních složek k řešení případů týrání zvířat;
- zrušení pouťové atrakce s názvem „Jízda na ponících“;
- podpora spolků, resp. kastračních programů a finanční pomoc obcím při řešení problémů toulavých koček.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nalezla v ANO 2011 jediný politický subjekt, který projevil skutečný zájem o ochranu zvířat i přírody. A to v přímém protikladu od ostatních politických stran a hnutí, které téma ochrany zvířat a přírody nezajímá vůbec či pouze okrajově nebo účelově.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT proto vyzývá své voliče, resp. členy a příznivce, ale i ostatní ochránce zvířat a přírody, aby podpořili v těchto volbách svými hlasy volební stranu č. 22, ANO 2011.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si od svého vzniku klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.
NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ.
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.
Prohlášení najdete ZDE, připravovaný volební klip pro volby do PS PČR 2025 v PLK ZDE.
Článek byl převzat z Profilu Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
