Senátor Smoljak: Nesourodá změť prohlášení a výkřiků ze strany vlády

05.02.2026 19:03
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k financování veřejnoprávních médií.

David Smoljak
Popisek: David Smoljak

Vyzýváme vládu k dialogu!

  • Tak by se dala shrnout dnešní výzva 12 členů Rady ČT a ČRo. Jejím cílem je zahájení seriózní odborné debaty o financování veřejné služby.
  • Ta výzva je naprosto na místě.
  • Protože to, čeho jsme zatím ze strany vládních představitelů svědky, je zatím jen nesourodá změť prohlášení a výkřiků, ze které kromě odhodlání bourat a ničit, není patrný žádný jasný koncept udržitelného fungování médií veřejné služby.

David Smoljak

  • STAN
  • senátor
