Senátor Smoljak: Nesourodá změť prohlášení a výkřiků ze strany vlády

Vyzýváme vládu k dialogu!
- Tak by se dala shrnout dnešní výzva 12 členů Rady ČT a ČRo. Jejím cílem je zahájení seriózní odborné debaty o financování veřejné služby.
- Ta výzva je naprosto na místě.
- Protože to, čeho jsme zatím ze strany vládních představitelů svědky, je zatím jen nesourodá změť prohlášení a výkřiků, ze které kromě odhodlání bourat a ničit, není patrný žádný jasný koncept udržitelného fungování médií veřejné služby.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.