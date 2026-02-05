Decroix (ODS): Nedám Babišově vládě klid na práci

05.02.2026 18:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vlastním zásadám.

Decroix (ODS): Nedám Babišově vládě klid na práci
Foto: Interview ČT24
Popisek: Eva Decroix

Sněmovna nejede, ale my jedeme dál. Schůzky. Podklady. Milí lidé. Energie a radost. Vláda má pravdu, s výsledkem voleb se jen tak nesmířím, ne tak jak oni chtějí, abychom prostě jen kývali a nedělali nic. Nedám jim klid na práci, dokud jejich rádoby práce povede k ohrožení bezpečnosti, rozebírání demokracie, institucí a přibližování se k východu. A klidně do mne mohou kopat od rána do večera. Stand up in it! Jsme díky Vaší podpoře mnohem silnější, než si myslí. Je to prosté - přemalovávat lež na volební program jim dlouho nevydrží. My držíme lajnu! Díky za všechna Vaše slova podpory, zájem a chuť neuhnout!

Eva Decroix, Ph.D., MBA

  • ODS
  • poslankyně
