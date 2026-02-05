Kolář (TOP 09): Filip Turek se orientuje jen v nabídce fastfoodu

05.02.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Filipu Turkovi.

Kolář (TOP 09): Filip Turek se orientuje jen v nabídce fastfoodu
Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Nepřiletělo letadlo? Došel benzín? Nevyšlo počasí?

Mnohem víc, než důvody, proč má Filip Turek post, ale nemá výsledky a mnohem zásadnější než to, s kým se zrovna soudí nebo svačí, je pro všechny vědět, co nedělá.

Protože když už je vládním zmocněncem pro Green Deal, který mu tak leží v žaludku, měl by se věnovat hlavně tomu. A to se neděje.

V Evropském parlamentu se teď řeší ty hojně diskutované emisní povolenky. Konkrétně to, jak snížit rizika velkého zdražování – třeba benzínu, nafty, nebo vytápění. Docela zásadní, žejo? A protože je proces v Evropském parlamentu, který Filip Turek jistě dobře zná, teprve na začátku, vůbec nic mu nebrání do toho vstupovat. Vyjednávat. Říkat, co by si Česko, jehož je zmocněnec, představovalo. Dokonce, podržte se, přicházet s vlastními návrhy! Nic z toho se bohužel neděje.

O Filipu Turkovi tak víme jenom to, že ho Motoristé tlačí na ministerstvo, přes které jdou miliardy. Ty se dají využít na to, aby se v Česku žilo líp, ale místo aby se řešilo tohle, řeší se jejich hádky s prezidentem a místo nápadů, jak ty peníze využít, slýcháme moudra o tom, jak větrné elektrárny mění počasí a jak jsou kilowatty a megawatty vlastně to stejné.

Ve finále to vypadá, že se Filip orientuje jen v nabídce fast foodu.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Petra Pavla vypískali horníci. „Proč média mlčí?“ Bylo zle
Rakušan (STAN): Migrační pakt? Babiš otočil o 180 stupňů
Finsko zklamalo Ukrajinu: Ne, tohle nemůžeme
Mysleli si, že Rusové budou zatlačeni. Teď další Ukrajinci prchají

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kolář , TOP 09

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Snaží se Turka potopit Deep State.


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Macinka

Dobrý den, napsal jste toto: ,,Mezitím tak v klidu člověk s kvalifikací podržtašky Václava Klause vydírá prezidenta“. I podle mě Macinka přestřelil, ale nicméně nemyslíte, že takoví, co se stali ministry bez jakékoliv kvalifikace je řada? Jakou měl třeba Lipavksý na ministra zahraničí? A i mezi poli...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Současné vyvrcholení pomocí žhavých ústSoučasné vyvrcholení pomocí žhavých úst Pití espressa může zvyšovat hladinu cholesteroluPití espressa může zvyšovat hladinu cholesterolu

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kolář (TOP 09): Filip Turek se orientuje jen v nabídce fastfoodu

17:03 Kolář (TOP 09): Filip Turek se orientuje jen v nabídce fastfoodu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Filipu Turkovi.