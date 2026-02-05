Kolář (TOP 09): Filip Turek se orientuje jen v nabídce fastfoodu

Nepřiletělo letadlo? Došel benzín? Nevyšlo počasí?
Mnohem víc, než důvody, proč má Filip Turek post, ale nemá výsledky a mnohem zásadnější než to, s kým se zrovna soudí nebo svačí, je pro všechny vědět, co nedělá.
Protože když už je vládním zmocněncem pro Green Deal, který mu tak leží v žaludku, měl by se věnovat hlavně tomu. A to se neděje.
V Evropském parlamentu se teď řeší ty hojně diskutované emisní povolenky. Konkrétně to, jak snížit rizika velkého zdražování – třeba benzínu, nafty, nebo vytápění. Docela zásadní, žejo? A protože je proces v Evropském parlamentu, který Filip Turek jistě dobře zná, teprve na začátku, vůbec nic mu nebrání do toho vstupovat. Vyjednávat. Říkat, co by si Česko, jehož je zmocněnec, představovalo. Dokonce, podržte se, přicházet s vlastními návrhy! Nic z toho se bohužel neděje.
O Filipu Turkovi tak víme jenom to, že ho Motoristé tlačí na ministerstvo, přes které jdou miliardy. Ty se dají využít na to, aby se v Česku žilo líp, ale místo aby se řešilo tohle, řeší se jejich hádky s prezidentem a místo nápadů, jak ty peníze využít, slýcháme moudra o tom, jak větrné elektrárny mění počasí a jak jsou kilowatty a megawatty vlastně to stejné.
Ve finále to vypadá, že se Filip orientuje jen v nabídce fast foodu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.