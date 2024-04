reklama

Situace na frontě je pro Ukrajinu dramatická. To je nyní uznáváno i na Západě. Cílem však zůstává údajně pomoci Ukrajině dosáhnout vojenského vítězství. Ukrajinci by měli bojovat dál, řekl David Cameron, současný britský ministr zahraničí Inu, z cizího krev neteče… K tomu má sloužit i nový zákon o mobilizaci na Ukrajině.

V západních a německých médiích po dlouhou dobu převládalo vyprávění o ruském válčení na Ukrajině ve stylu, že Putin své vojáky, kteří jsou špatně vybaveni, někteří údajně vyzbrojeni pouze polními lopatkami, marně obětuje v boji proti Ukrajině, která je široce podporována a dobře vyzbrojena Západem. Nicméně kritika těchto příliš zjednodušujících dezinformací a zpravodajství prošpikovaného rasistickými klišé nyní zaznívá i v řadách západních novinářů a expertů.

V rozhovoru pro týdeník Die Zeit řekl Markus Reisner, důstojník rakouské armády: "Přemýšlejte o tom, jak velká byla očekávání od ukrajinské letní ofenzívy. Morálka Rusů byla údajně na dně, říkali. Opilí měli utíkat ze zákopů. Nyní je těch dvanáct brigád, které Ukrajina tehdy pro ofenzívu postavila, výrazně oslabeno, některé již nejsou schopny boje, nebo jsou dokonce zlikvidované.“

Z toho, co bylo řečeno, je jasné: Dřívější zprávy nebyly realistické, většina z nich byla čistě zbožná přání. Velká německá média používala jednoduchá a někdy otevřeně rasistická klišé. Reisner pokračuje: "Hovoříme o spoustě toho, co se děje v probíhající válce. Kolem Nového roku došlo k velkému útoku na ruská kasárna, protože ruští vojáci telefonovali na soukromé mobilní telefony a Ukrajinci byli schopni určit jejich polohu. Bylo hodně. mrtvých, proč se to však nestalo násobně vícekrát? Protože to nebyl trend. Vzali jsme jednu událost a z toho odvodili stav ruské armády. Ale nesmíme být tak naivní. Ruská armáda je stále v útočném modu."

Nyní jsme postaveni před historické události, dodává Reisner. Vykresluje obraz ukrajinské armády, která je zcela v defenzívě. Rusko má navrch. Ukrajině nyní chybí vše: zbraně, výstroj a především vojáci. Aby se zvýšil počet vojáků, dostupných pro bojiště, podepsal ukrajinský prezident Zelenskyj nový zákon o mobilizaci. Na sociálních sítích kolují nahrávky z ukrajinsko-rumunské hranice, které dokazují, jak se ukrajinští muži pokoušejí masově opustit zemi.

Tento současný názor Reisnera je v souladu se současnými zprávami jiných západních vojenských expertů. Průlom ruské armády přes ukrajinské linie je na spadnutí. Ukrajina prohrává válku, to je zjištění, které se nyní řeší na summitu G7. Západ se přecenil. Vlastní zbraňové systémy byly vylíčeny jako zázračné zbraně, zatímco ruské zbrojní technologie byly podhodnoceny. To neodpovídalo skutečné situaci. Reisner zdůrazňuje, že Rusko je schopno pokračovat se současnou intenzitou „ještě dva nebo tři roky“. Země NATO k tomu nemají potenciál.

S ohledem na nyní zjevně nejistou situaci – zejména s ohledem na protivzdušnou obranu – německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková navrhuje, aby byly sepsány všechny systémy Patriot dostupné po celém světě. Stávající vlastníky takových systémů je třeba přesvědčit, aby je co nejrychleji předali Ukrajině. Cílem zůstává pomoci Ukrajině získat oproti Rusku výhodnou pozici na bojišti. Rusko by si mělo uvědomit své vlastní selhání, aby si pak Ukrajina mohla diktovat podmínky pro mírovou dohodu podle západních představ. Západní politici se této myšlenky stále drží, i když jejich vlastní vojenští poradci nyní vykreslují výrazně odlišný obraz situace na frontě.

Zdá se, že žádný plán B s ohledem na vojenské plánování neexistuje o nic víc, než plán B západních sankcí. Cílem sankcí bylo ve skutečnosti zničit ruskou ekonomiku v krátkém časovém období. Začátkem měl být ekonomický propad ve dvouciferných procentech v prvním roce platnosti sankcí. Prostřednictvím kombinace vojenské a ekonomické síly mělo být Rusko nuceno k defenzivě. Za těchto podmínek by pak země musela přijmout všechny podmínky diktované Západem.

Jak režim sankcí, tak masivní přezbrojení Ukrajiny těchto původních cílů zdaleka nedosáhly. Západ stojí před troskami své agresivní politiky, ale stále tvrdošíjně popírá výsledek. Bývalý britský premiér, nyní ministr zahraničí David Cameron, o katastrofální situaci řekl: Nejlepší věc, kterou nyní můžete udělat, je udržet Ukrajince v boji. Válka by měla pokračovat co nejdéle na náklady Ukrajiny a ukrajinských vojáků.

Pro Brity i Američany je bratrovražedný boj do posledního Ukrajince přijatelnou cenou i za nevalný výsledek. Máme na to stejný pohled, jakožto člen NATO?

