David (SPD): Evropský parlament, nebo „Spolčení hlupců“?

Evropský parlament schválil absolutní většinou rezoluci, vyzývající k útokům západními zbraněmi a raketami na cíle v Rusku. Poslanec EU a satirik Martin Sonneborn varuje a zdraví své X-followery: "Baf,občané! BUM?!"

Dne 19. září schválil Evropský parlament absolutní většinou rezoluci. odsuzující omezení používání západních zbraní proti cílům v Rusku a vyzývající k uvolnění raket západní výroby a dalších zbraní k útokům na cíle hluboko uvnitř Ruska. Rezoluce také výslovně vyzývá k dodání německých řízených střel Taurus na Ukrajinu.

Europoslanec a satirik Martin Sonneborn vysvětluje svůj pohled na událost ve svém obvyklém satirickém a sarkastickém X-Postingu. Svůj text začíná úvodem, po kterém následuje seznam obsahu usnesení.

„Evropský parlament rozhodl o něčem, co odmítají i ti nejhloupější američtí neoconi: Naprostá většina poslanců (425 ANO; 131 NE; 63 JE MI TO JEDNO / BEZ NÁZORU / NEMÁM TUCHA) schválila (naštěstí: nezávaznou) rezoluci, která vyzývá členské státy:

Poskytovat finanční a vojenskou podporu všemi možnými způsoby až do vítězství Ukrajiny. (Ehm, vskutku?)

Dodat Ukrajině německé řízené střely Taurus (-> BUM!)

Zrušit omezení ostřelování cílů v Rusku (-> JADERNÉ BUM SVĚTOVÉ VÁLKY)

Utratit NAVÍC 0,25 procenta HDP ročně na dodávky zbraní na Ukrajinu (To by byla pro Německo dvouciferná MILIARDA.) (-> Škrrrt v Německu: mosty, školství, infrastruktura, sociální věci, zdravotnictví)

Kvůli velkému úspěchu: Další sankce proti Rusku (-> Škrrrt v Německu: mosty, vzdělání, infrastruktura, sociální věci, zdravotnictví)“

V prosinci 2022 napsal ve sloupku Spiegelu hostující autor Nikolaus Blome:

"Poslední dny v Kremlu. Ve skutečnosti byste neměli nikoho srovnávat s Hitlerem, dokonce ani Putina. Ale podobnosti v jejich pádu (Untergang) jsou zarážející."

Martin Sonneborn ve svém nejnovějším příspěvku X dále vysvětluje:

"Ruský prezident (Hitler) dal jasně najevo, že útok na domácí ruské cíle řízenými střelami Taurus bude vnímán jako vyhlášení války Rusku. Podle rezoluce by Komise EU měla provádět 'strategickou komunikaci' v členských státech za účelem připravit občany na to, že se octnou na frontové linii (pravděpodobně prostřednictvím takových přátelských lidí, jako Strack-Rheinmetall, Roder. Kristenwetter atd“. – pozn. překl. - to jsou pro znalé němčiny vtipné úpravy jmen hlavních válečných štváčů z řad německých poslanců Bundestagu – Strack-Zimmermannová za Svobodné, lobbistka zbrojovky Rheinmetall, například. U nás by to mohli být Jana F35 Černochová či Ondřej Ricin-Kolář.

Sonneborn uzavírá svůj satirický šleh: „A to právě v době, kdy už USA z konfliktu ustupují, žádný (seriózní) expert už nevěří, že Ukrajina může tuto válku vyhrát – a dvě třetiny Evropanů požadují, aby jejich politici pracovali na řešení vyjednáváním.“