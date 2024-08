David (SPD): Facka do tváře všech žen

Transboxer porazil na olympiádě ženu – boj skončil po 46 sekundách. Když biologičtí muži nastupují proti ženám, je to jen „vyčůranost“, nebo ještě něco horšího? Boxerský zápas trans osoby Imane Khelif proti Italce Angele Cariniové na olympijských hrách skončil po pouhých 46 sekundách, když Cariniová odhodila na zem helmu.

Účast biologických mužů v ženských boxerských zápasech vyvolala tvrdou mezinárodní kritiku. Jak známo, ani olympiáda není ušetřena LGBT šílenství. Zvláštní pozornost však vzbudila účast biologického muže, popisovaného jako „trans žena“. Souboj mezi alžírskou transboxerkou Imane Khelif a Italkou Angelou Cariniovou trval jen kolem 46 sekund.

Časopis Emma, který popsal boj jako „facku do tváře všech žen“, popsal události takto: "Alžírská trans žena Imane Khelif udeřila. A jak. Vždy na hlavu Italky Angely Cariniové. Tak silně, že jí spadla ochranná helma. Po pouhých 46 sekundách Cariniová boj zastavila - aby neohrozila svůj život." Po prvních ranách zakřičela na svého trenéra: "To není fér."

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po oznámení rozhodnutí o vítězství odmítla boxerka Khelifovi podat ruku. Trenér Cariniové řekl: "To, co se tady děje, je nebezpečné. Nechci soudit za olympijský výbor a vím, že ta záležitost je obtížná. Ale tento boj byl nespravedlivý."

Kromě Khelifa, závodil v ženském boxu Lin Yu-ting z Tchaj-wanu, další biologický muž. Oba byli vyloučeni z mistrovství světa v boxu v roce 2023, protože jejich testy DNA ukázaly, že nejsou ženy. Podle Mezinárodní boxerské asociace (IBA) jsou „trans ženy příliš nebezpečné“ pro své protivníky. Úderná síla boxerů, kteří prošli mužskou pubertou, je o 162 procent vyšší než u žen.

Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5169 lidí

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) se ale z aféry dostal tím, že odpovědnost za účast svěřil do rukou jednotlivých sportovních svazů. Mezinárodní plavecká asociace World Aquatics například rozhodla, že takzvané „trans ženy“ se budou moci zúčastnit profesionálních soutěží pouze v případě, že prošly před transformací před pubertou a jejich hladina testosteronu je trvale podobná jako u průměrné ženy.

O to nepochopitelnější je, že takoví lidé smějí boxovat. Mluvčí MOV Mark Adams jednoduše prohlásil: "Jednotlivé případy nekomentujeme. Podmínky účasti splňuje každá startující v ženských kategoriích. Podle pasu jsou to ženy. Jsou způsobilé k účasti podle pravidel federace. Jsou to ženy."

Bývalá tenisová profesionálka Martina Navrátilová, která léta vede kampaň proti účasti „trans žen“ (tedy biologických mužů) v profesionálním sportu, našla jasná slova: "Jako žena prohrajete v každém případě - když budete bojovat, můžete se vážně zranit. Nebo nebojujete na protest - a mnoho let tréninku je promarněných. Je to na hovno a je to chyba MOV."

Na Instagramu se vyjádřila i mistryně světa v boxu Regina Halmichová: "Přestaňte s tím svinstvem!"