Jaderná válka nebo změna klimatu - vyjde to prý nastejno, aneb s námi to máte rychlejší… Vyšší teploty jsou "existenční hrozbou" číslo jedna pro svět, prohlásil skutečně nejvyšší diplomat USA. Hrozba jaderného zničení Země není o nic vážnější než hrozba změny klimatu řekl americký ministr zahraničí Antony Blinken.

V nedělním vystoupení v pořadu 60 Minutes Australia byl dotázán, co představuje „větší hrozbu pro lidstvo“, zda jaderná válka nebo změna klimatu: "No, myslím, že zde není hierarchie," odpověděl. "Existují některé věci, které jsou v popředí... včetně potenciálního konfliktu, ale není pochyb o tom, že klima představuje existenční výzvu pro nás všechny... Pro nás je to tedy existenční výzva naší doby," pokračoval a dodal, že to "neznamená, že neexistují další vážné výzvy mezinárodnímu řádu, jako je ruská agrese proti Ukrajině."

Vzhledem k tomu, že právě skončivší červenec se prý má stát nejteplejším měsícem v historii, OSN vyzvala k „urychlené akci“ ke snížení emisí uhlíku, včetně celosvětového ukončení používání uhlí do roku 2040. Začátkem léta tohoto léta zvláštní americký prezidentský vyslanec pro klima John Kerry požadoval přepracování světového zemědělského systému s cílem snížit emise uhlíku ze zemědělství ve snaze odvrátit „oteplení o polovinu stupně do poloviny století“.

Na Ukrajině však administrativa prezidenta Joea Bidena pokračuje ve své politice neomezené podpory kyjevské armádě. USA a jejich spojenci v NATO vyzbrojili Ukrajinu raketami dlouhého doletu a v současné době diskutují o dodávkách amerických stíhaček do Kyjeva, uprostřed opakovaných varování z Moskvy, že takové zbraně dramaticky zvyšují šance na totální válku mezi Ruskem a Západem.

Kyjevské síly se také opakovaně pokoušely zaútočit na ruské jaderné elektrárny, varoval Kreml začátkem tohoto měsíce a obvinil Ukrajinu a její sponzory z „jaderného terorismu“.

V USA varování o bezprostřední hrozbě jaderného konfliktu pochází především od konzervativního křídla Republikánské strany. Bývalý moderátor Fox News Tucker Carlson a bývalý prezident Donald Trump jsou dva z nejhlasitějších hlasů volajících po ukončení americké podpory Kyjevu, přičemž Trump v dubnu prohlásil, že svět čelí „nejnebezpečnějšímu období“ v historii kvůli hrozbě použití jaderných zbraní a „neschopnému“ vedení ve Washingtonu.

"Každý den, kdy tato zástupná válka pokračuje, riskujeme válku globální," řekl Trump v březnu s tím, že "měli bychom podpořit změnu režimu ve Spojených státech", abychom toto riziko odvrátili. Je jasné, že Blinken relativizuje hrozbu jaderné války. Jisté je jen jedno – jaderná apokalypsa dává lidstvu „šanci“ na rychlejší zánik než dlouhé strádání teplotami vyššími o jeden stupeň Celsia za 100 let. Taková „humanitární“ jaderná válka.

