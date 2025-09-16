David (SPD): Nedůvěra von der Leyenové za projev, podporující válku

16.09.2025 20:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu na vyslovení nedůvěry Ursule von der Leyenové

David (SPD): Nedůvěra von der Leyenové za projev, podporující válku
Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Po projevu k poslancům Evropského parlamentu byly proti Ursule von der Leyenové podány dva návrhy na vyslovení nedůvěry. Důvodem jsou prohlášení předsedkyně Evropské komise v jejím projevu. Kritici to vnímají jako podněcování k válce. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová čelí dvěma novým návrhům na vyslovení nedůvěry po svém projevu o stavu Unie k Evropskému parlamentu tento týden.

Levicová skupina podala svůj návrh na vyslovení nedůvěry ve čtvrtek, den poté, co pravicová skupina Patrioti pro Evropu podala samostatný návrh. Von der Leyenová již v červenci přežila hlasování o nedůvěře.

Obnovené úsilí o odvolání šéfky EU z funkce přišlo poté, co von der Leyenová vyzvala k větší vojenské podpoře Ukrajiny a navrhla, aby se zahraničněpolitická rozhodnutí přijímala bez jednomyslného souhlasu členských států, což nesouhlasné členské státy, jako je Maďarsko, považují za trik, jak znemožnit jejich námitky.

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Maďarský premiér Viktor Orbán, který hlasování o nedůvěře podporuje, považuje prohlášení von der Leyenové za „tvrdě proválečná“, uvedl mluvčí vlády Zoltán Kovács. V jejím projevu „zaznělo slovo ‚Ukrajina‘ 35krát a zazněly hrozby zastavením financování fondy EU každému, kdo odmítne řídit se linií Bruselu,“ uvedl na sociálních sítích.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

1%
97%
2%
hlasovalo: 3042 lidí

Návrh Patriotů argumentuje tím, že předsedkyně Komise „selhala v obchodu, opustila transparentnost a odmítla odpovědnost“, zatímco Levice – podporovaná některými poslanci Evropského parlamentu za Zelené/EFA – obvinila Němku z „prodávání dělníků a rolníků, investování miliard do zbraní a války, ničení klimatu a sociální ochrany“ a ze „spoluúčasti na genocidě“ v Gaze.

„V Evropské komisi existuje tendence vynucovat věci silou“ na úkor EU, řekla pro Euronews spolupředsedkyně levice Manon Aubry. Poukázala na nedávnou dohodu se Spojenými státy, která podle ní „doslova udělá z EU vazala Donalda Trumpa“.

V předchozím pokusu o odvolání von der Leyenové označila šéfka EU své kritiky za „konspirační teoretiky“ a tvrdila, že jednají jménem ruského prezidenta Vladimira Putina. Řekla, že existuje „dostatek důkazů o tom, že mnozí z nich jsou podporováni našimi nepřáteli a jejich loutkáři v Rusku i jinde“.

Současná Komise se pokouší spustit program vojenské expanze v hodnotě několika miliard eur ve všech členských státech, financovaný z půjček EU, aby čelila údajné hrozbě ze strany Ruska.

Psali jsme:

David (SPD): To, co provádí Evropská unie, není politika
David (SPD): Petr Fiala má pravdu
David (SPD): Jen samozvaní vůdci Koalice ochotných věří ve svou velikost
David (SPD): Západ „využil“ Ukrajinu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

David , EP , SPD , Leyenová , edůvěra

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by Evropský parlament Ursule vonder Leyenové za projev, podporující válku, vyslovit nedůvěru?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

vstup do vlády

Jaké jsou vaše 3 hlavní podmínky, přes které nejede vlak, a za jakých byste šli do vlády s ODS a spol? Nebo s ODS už nikdy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kordová Marvanová: Svátek demokracie na pražském zastupitelstvu

21:03 Kordová Marvanová: Svátek demokracie na pražském zastupitelstvu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání pražského zastupitelstva