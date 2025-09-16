David (SPD): Nedůvěra von der Leyenové za projev, podporující válku

Po projevu k poslancům Evropského parlamentu byly proti Ursule von der Leyenové podány dva návrhy na vyslovení nedůvěry. Důvodem jsou prohlášení předsedkyně Evropské komise v jejím projevu. Kritici to vnímají jako podněcování k válce. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová čelí dvěma novým návrhům na vyslovení nedůvěry po svém projevu o stavu Unie k Evropskému parlamentu tento týden.
Levicová skupina podala svůj návrh na vyslovení nedůvěry ve čtvrtek, den poté, co pravicová skupina Patrioti pro Evropu podala samostatný návrh. Von der Leyenová již v červenci přežila hlasování o nedůvěře.
Obnovené úsilí o odvolání šéfky EU z funkce přišlo poté, co von der Leyenová vyzvala k větší vojenské podpoře Ukrajiny a navrhla, aby se zahraničněpolitická rozhodnutí přijímala bez jednomyslného souhlasu členských států, což nesouhlasné členské státy, jako je Maďarsko, považují za trik, jak znemožnit jejich námitky.
Maďarský premiér Viktor Orbán, který hlasování o nedůvěře podporuje, považuje prohlášení von der Leyenové za „tvrdě proválečná“, uvedl mluvčí vlády Zoltán Kovács. V jejím projevu „zaznělo slovo ‚Ukrajina‘ 35krát a zazněly hrozby zastavením financování fondy EU každému, kdo odmítne řídit se linií Bruselu,“ uvedl na sociálních sítích.
Návrh Patriotů argumentuje tím, že předsedkyně Komise „selhala v obchodu, opustila transparentnost a odmítla odpovědnost“, zatímco Levice – podporovaná některými poslanci Evropského parlamentu za Zelené/EFA – obvinila Němku z „prodávání dělníků a rolníků, investování miliard do zbraní a války, ničení klimatu a sociální ochrany“ a ze „spoluúčasti na genocidě“ v Gaze.
„V Evropské komisi existuje tendence vynucovat věci silou“ na úkor EU, řekla pro Euronews spolupředsedkyně levice Manon Aubry. Poukázala na nedávnou dohodu se Spojenými státy, která podle ní „doslova udělá z EU vazala Donalda Trumpa“.
V předchozím pokusu o odvolání von der Leyenové označila šéfka EU své kritiky za „konspirační teoretiky“ a tvrdila, že jednají jménem ruského prezidenta Vladimira Putina. Řekla, že existuje „dostatek důkazů o tom, že mnozí z nich jsou podporováni našimi nepřáteli a jejich loutkáři v Rusku i jinde“.
Současná Komise se pokouší spustit program vojenské expanze v hodnotě několika miliard eur ve všech členských státech, financovaný z půjček EU, aby čelila údajné hrozbě ze strany Ruska.
