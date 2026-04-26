David (SPD): Nikdo není bezmocný

Vážení přátelé,
politika je věc veřejná. Před válkou měly politické strany statisíce členů. Každá vydávala své noviny se svými názory, každý měl možnost se s nimi ztotožnit, nebo je odmítnout. Dnešní strany mají členů desetkrát až stokrát méně. Čeká se, až dobro vznikne samo od sebe a zlo se samo potlačí. Pasivní lid - démos nevládne, skutečná demokracie se nekoná.
Dnes jsou velká média ovládána velkými korporacemi a jejich zájmy. Je možné se s jejich zájmy ztotožnit, nebo je odmítnout. Bohužel je velká část občanů tupě a nekriticky přijímá.
K dosažení vlastního názoru je totiž potřeba myslet, a to kriticky. Přijímat názory a pochybné informace bez kritiky je pohodlnější. Dokonce je mnozí, nakrmení cizími tvrzeními, vydávají za vlastní.
Místo několika stranických novin máme stovky webů a dalších zdrojů na internetu. A některé jsou velmi dobré, a proto vlivné. Občan, který není jen řadovým spotřebitelem, udělá hodně pro společnost, když bude kriticky vnímat více zdrojů, a dokáže ještě víc, když bude ty nejlepší dál šířit. Není to málo!
