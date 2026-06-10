Bendl (ODS): Zákon, který má střet zájmů legalizovat

10.06.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Vyjádření Petra Bendla k návrhu zákona o střetu zájmů

Bendl (ODS): Zákon, který má střet zájmů legalizovat
Foto: red
Popisek: Petr Bendl

Vládní poslanci nepředkládají zákon proti střetu zájmů. Předkládají zákon, který má střet zájmů legalizovat! Podstata návrhu je jednoduchá: to, co je dnes problém, má být zítra v pořádku. Firmy spojené s premiérem mají znovu získat snazší cestu k veřejným penězům — k dotacím, zemědělským podporám i veřejným zakázkám. Konkrétní dopady jsou zcela zřejmé.

Za prvé, návrh ruší dnešní § 4b zákona o střetu zájmů, tedy plošnou bariéru u veřejných zakázek. Místo jasného zákazu má přijít výrazně užší pravidlo. Jinými slovy: premiérovy firmy by už nebyly automaticky vyloučeny z veřejných zakázek napříč státem, kraji, obcemi a veřejnými institucemi.

Za druhé, zákaz dotací se má zúžit jen na dotace, „na které není právní nárok“, a pouze tehdy, když je poskytuje úřad, v jehož čele daný veřejný funkcionář stojí. U premiéra to v praxi znamená, že dotace z resortů, které přímo neřídí — například ze zemědělství, průmyslu, životního prostředí nebo z fondů — by se mohly premiérovým firmám znovu otevřít.

Ing. Petr Bendl

  • ODS
  • poslanec
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Za třetí, návrh výslovně pracuje s rozdělením zemědělských podpor na nárokové a nenárokové. Přímé podpory a dotace nárokového charakteru mají být poskytovány na základě rozhodnutí. To je pro velký zemědělský holding klíčové: významná část zemědělských peněz by se tak vyvedla mimo nejtvrdší zákaz střetu zájmů.

Za čtvrté, místo skutečné prevence se zavádí papírový rituál. Poskytovatel zveřejní záměr, někdo může podat námitky, úřad je vypořádá — a proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. Takže ten, kdo chce dotaci poskytnout, si zároveň sám posoudí, zda je všechno v pořádku. To není kontrola. To je návod, jak veřejné peníze uvolnit a formálně si to obhájit.

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Za páté, návrh zkracuje lhůtu pro zahájení řízení o vrácení dotace ze SZIF z deseti let na čtyři roky — a přechodné ustanovení počítá s použitím nové lhůty i na dotace poskytnuté před účinností zákona. To může znamenat, že starší sporné dotace už stát nebude schopen vymáhat. To není technická novela. To je politická operace.

Není možné, aby si vládní většina přepisovala zákon o střetu zájmů tak, aby vyhovoval aktuálnímu premiérovi a jeho podnikatelskému zázemí. Zákon o střetu zájmů má chránit občany, daňové poplatníky, férové podnikatele a důvěru ve stát. Nemá chránit premiéra před důsledky jeho vlastního střetu zájmů.

Premiér si musí vybrat. Buď chce řídit stát, nebo chce přes své firmy čerpat výhody ze státu. Obojí dohromady je přesně ten střet zájmů, před kterým má zákon občany chránit. Proto říkám jasně: tento návrh není zákon proti střetu zájmů. Je to zákon na uvolnění veřejných peněz premiérovým firmám. A takový zákon nemůže žádný odpovědný poslanec podpořit.

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Článek obsahuje štítky

Bendl , legislativa , ODS , střet zájmů

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