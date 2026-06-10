Hoffmannová (Piráti): Vize se od Plagy zřejmě nedočkáme

Ministr Plaga od počátku na své pozici nedělá nic jiného než že věci ruší. Včera představil možné zrušení výuky angličtiny od první třídy a možnost nezvolit si druhý cizí jazyk na druhém stupni. Již dříve bylo zrušeno připravené RVP (a ani po půl roce nevíme přesně, co se bude dít), byly potichu zrušeny pozice koordinátorů nadání na NPI bez jasně komunikované náhrady či koncepce podpory talentovaných, byla zrušena pokusná výuka na expedičních školách bez jasného stanoviska proč. To je vše velmi špatně.
S Piráty jsme překotné zavedení výuky angličtiny od první třídy kritizovali, ne však proto, že by se angličtina neměla učit, ale proto, že systém nebyl na nekoncepční změnu připravený. Podobné reformy je nutné plánovat na roky dopředu, jasně je komunikovat a vzdělávat učitele primární pedagogiky v dostatečné kvalitě dopředu. Určitě ale není cestou angličtinu v první třídě zrušit bez náhrady a tvářit se, že tím je vše vyřešeno.
Naše vzdělávání potřebuje jasnou dlouhodobou vizi rozvoje na roky dopředu. Toho se ale bohužel od ministra školství zřejmě nedočkáme.
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
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