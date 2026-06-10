„Proto jsou tak vzteklí.“ Tajemství Babišových výstupů s novináři

Už minule jsme tu řešili předchozí tiskovou konferenci vlády, nicméně ta poslední - následovala po krátké návštěvě prezidenta Pavla – už byla vyložený kabaret. Čím to, že dotazující se novináři byli „poněkud neklidní“?
To je přece základní interakce. Když se vás někdo bojí, tak se zklidníte, jste nad věcí, sršíte vtipem... a když se někoho bojíte vy, tak je to naopak. Když fotbalový tým vstřelí gól, zpravidla se uklidní a jde jim to lépe od kopačky, zatímco soupeř se začíná trápit.
A tak bych řekl, že čeští mainstreamoví novináři zjišťují, že se Babiš už nebojí, že by mu zkazili preference. Už jim nemusí podlézat, nemusí se jim klanět a už si ani nemusí dávat pozor na jazyk. Naopak, jsou to oni, komu přeskakuje hlas... Prostě se nám otočily role. Kdysi politik novináře vyhledával, potřeboval jejich dosah i jejich přízeň a dneska už si dosah i přízeň zařizuje sám skrze sociální sítě. Být novinářem, to už není automaticky privilegované postavení. Už nejsou kněží demokracie. Už jsou černoprdelníci demokracie. A tak se nedivte, že jsou z toho poněkud vytočení.
Anketa
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
hlasovalo: 2974 lidí
Na českých sítích se vládní i opoziční příznivci činí zhruba stejně. Jen ti vládní si dělají poměrně uvolněnou srandu z prezidenta, opozice a liberálních novinářů, zatímco ti opoziční se omezují na poznámky, kdo je blbec, hlupák a ledacos horšího. Všiml jste si toho také?
Vždyť to říkám... když vyhráváte, jste nad věcí, vtipkujete, jste uvolnění a nad věcí. Když prohráváte, tak nadáváte, láteříte a nejdete pro silné slovo nebo ránu pěstí daleko. Myslím, že pondělní tiskovka celkem jednoznačně ukázala, kdo vyhrává a kdo prohrává. Dovolil bych si jako příklad použít plukovníka Foltýna: čím víc sviní, tím víc prohra.
Vláda to s prezidentem Pavlem „koulí“ tak, že rozhodnutí o delegaci na summit NATO opět odložila. Není to už trochu nedůstojné?
Jako třeba to, že se Petr Pavel vlamuje do otevřených dveří a vnucuje se? To je skutečně nedůstojné. Nedovedu si představit, že by se k tomu Klaus nebo Zeman snížili. Ti by to prostě vzali na vědomí a počkali si na chvíli, kdy je to obráceně a kdy jsou oni na koni.
Upřímně... jestli Petr Pavel do Ankary nakonec pojede, tak proto, že to Andrejovi politicky zaplatil. Třeba tím, že rozpočet na příští rok a podepíše zákon o ukončení koncesionářských poplatků. A může si být jistý, že mu Macinka zajistí neformální setkání s Trumpem, mu tam s chutí udělá scénu.
Fotogalerie: - Pavel na vládě
Čím víc Petr Pavel ukazuje, že do Ankary chce, tím dražší to pro něj bude.
Zaujala mě debata o tom, zda influenceři Kubásek a Šejna mají „kvalifikaci“ na to, aby poskytovali služby Ministerstvu životního prostředí. Není na těch dotazech Nory Fridrichové a dalších novinářů něco pravdy?
Odkdy se při přijímání lidí na ministerstva posuzuje odbornost? Vždyť posledních pětatřicet let české politiky je jeden dlouhý nepřetržitý tok průserů, nekompetentnosti, neschopnosti a korupce. Kolik státních zaměstnanců už bylo souzeno a odsouzeno? Stovky? Tisíce? Kolik státních zaměstnanců muselo s ostudou odejít? Stovky? Tisíce? Myslíte, že Šejna s Kubáskem jsou nějak horší? Řeknu to jedním starým příslovím: Občas se stane, že se nahoru dostanete za hov.o. Ale hov.o vás tam neudrží. Pokud budou Šejna s Kubáskem dobří, tak se osvědčí i bez vysokoškolského titulu. Pokud dobří nebudou, nepomůže jim ani doktorát z ekonomie. Viď, Tomáši Sedláčku?
Babiš drží poněkud v napětí ČT i Český rozhlas. Ředitelům obou médií řekl, že poplatky se zruší, ale neřekl, jak konkrétně bude probíhat nový model financování. Šéf ČRo má strach, že ve výsledku půjde o menší sumu peněz. Vás to asi zrovna netíží?
Ne, skutečně, tohle mě opravdu netíží. Já jen co nejvíce zalobuji, aby těch peněz bylo opravdu co nejméně, v ideálním případě, aby nebyly žádné. Za chvíli máme komunální a senátní volby, tož můžeme dělat kampáááň, aby koncesionářské poplatky byly dobrovolné a jinak aby se nezměnilo nic. A nebo aby bylo možné koncesionářský poplatek asignovat. Aby ho nemusela dostat Česká televize, ale třeba i jiné médium. Třeba Parlamentní listy... anebo nebo Vidlákovy kydy!
Fotogalerie: - Zeman navržen
Ukrajina žádá, aby dočasnou ochranu v EU ztratili muži ve vojenském věku. Některé členské země jsou proti. Kdybyste o tom rozhodoval Vy, vyhověl byste ukrajinskému požadavku?
Upřímně... od doby, co jsem viděl Zelenského, jak klečí před rakví Andrije Melnyka, zakladatele SS Galizien, tak si říkám, že nejlepší řešení ukrajinského banderismu bude v tom, že všichni pěkně narukují a slavně položí život za Stěpana Banderu a evropské hodnoty. Také tu bude bezpečněji, když všichni ukrajinští muži v jatečním věku pěkně zalezou do ilegality. Takže bych to asi schválil. Ale zároveň bych nekriminalizoval žádného Čecha, že nějakého ukrajinského muže bez dočasné ochrany ukrývá doma, aby ho nevydal na frontu.
Pokud jde o ukrajinské pracovní síly, opět jsem slyšel v nejmenovaném podcastu, že veškerý hospodářský růst, který máme, je díky ukrajinským pracovním silám, které doplnily náš trh práce. Proti tomu se asi nedá moc namítat?
A pracují načerno, pracují za méně než Češi, k tomu mají vyšší sociální dávky než Češi... Jo, super hospodářský růst, ze kterého český člověk nic nemá. To si náš pan hrabě postavil krásný zámeček, že, holoto vesnická!
Tak aby se ukrajinští muži ve vojenském věku brzy nedivili, že je nikdo neukrývá, ba naopak je s chutí udává, aby mazali na východní frontu. To bude jejich odměna za ten skvělý hospodářský růst, ve kterém nám utěšeně roste i nezaměstnanost.
Magda Vášáryová je zklamaná z toho, jak dopadly české volby a z toho, že Češi odmítají být „lídry střední Evropy“. A že u nás to může být ještě „horší než na Slovensku“, protože i za normalizace to u nás bylo horší. Je Vám líto, že jsme zklamali tuto umělkyni a diplomatku?
Co Magdičce brání, aby se ona stala tou lídryní střední Evropy? Když Češi nechtějí, tak by to přece pro ni měla být brnkačka, ne? Zajisté pro Magdičku diplomatku není problém založit tu správnou lídrovskou politickou stranu a v příštím roce vyhrát na Slovensku volby. Obzvlášť teď, když se ukázalo, že nebinární Šimečka z Progresívneho Slovenska pochází z poměrně zlodějské famílie. Magdo, směle do toho... můj vidlácký příklad ukazuje, že i jeden "bloger ve šroubárně" si může přečíst Vergilia v originále, na koleni založit stranu a téměř se přehoupnout přes pět procent. Světoznámá umělkyně a diplomatka zcela jistě ty volby vyhraje... Ledaže by byla líná a organizačně neschopná... To by se to pak nepovedlo, i když hlásá tak krásné evropské hodnoty.
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