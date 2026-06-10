Ministr Zůna: Německo významně přispívá k bezpečnosti Evropy

10.06.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Ministr obrany Jaromír Zůna včera zavítal na zahraniční pracovní cestu do Spolkové republiky Německo.

Ministr Zůna: Německo významně přispívá k bezpečnosti Evropy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany

Její součástí bylo také bilaterální jednání s ministrem obrany Borisem Pistoriem v Berlíně. Hlavními tématy jednání byly další rozvoj a posílení česko-německé obranné a obranně-průmyslové spolupráce, pokračování společného působení na posílení obrany východního křídla NATO a Českou republikou koordinovaná muniční iniciativa. Během bilaterálního jednání se ministři zabývali i aktuální bezpečnostní situací v Evropě a na Blízkém východě.

Ministři se během jednání shodli na dalším rozvoji a posílení praktické spolupráce mezi oběma zeměmi, a to jak v oblasti obrany, tak obranného průmyslu, logistiky, hostitelské podpory či přeshraniční spolupráce. Česká strana zároveň ocenila dlouhodobě úzké vztahy s Německem v oblasti bezpečnosti a obrany a potvrdila zájem dále rozvíjet partnerství odpovídající současným bezpečnostním výzvám.

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Konkrétně ministři diskutovali další společné působení jednotek Armády České republiky a německého Bundeswehru v Mnohonárodním brigádním uskupení v Litvě, nadcházející summit NATO v Ankaře či situaci na Blízkém východě. Jaromír Zůna také potvrdil připravenost České republiky podílet se i nadále společně s Německem na obraně východního křídla NATO v Litvě. V souvislosti s muniční iniciativou ministr Pistorius ocenil její transparentnost a efektivitu a zmínil další významný příspěvek Německa ve výši 300 milionů eur.

Během tiskové konference na ministerstvu obrany Jaromír Zůna uvedl, že je Německo strategickým partnerem České republiky také v oblasti bezpečnosti a obrany s tím, že chce tuto spolupráci nadále posilovat. „Pro Českou republiku je Německo významným partnerem, jak ostatně zdůrazňuje i naše Obranná strategie, a chceme o toto partnerství nadále opírat i naši budoucí spolupráci. Německo zároveň hraje důležitou roli jako dodavatel vojenského vybavení a munice a spolu s naším obranným průmyslem významně přispívá k bezpečnosti Evropy,“ zdůraznil ministr Zůna.

Součástí návštěvy bylo také oficiální oznámení, že Německo převezme roli speciálního partnerského státu Dnů NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil Armády ČR v roce 2026. Ministr obrany při této příležitosti svému německému protějšku slavnostně předal logo speciálního partnerského státu. Německý Bundeswehr a další bezpečnostní složky se v Mošnově v této roli představí už podruhé, naposledy tomu bylo před deseti lety. Od té doby se této největší bezpečnostní show ve střední Evropě účastní pravidelně.

genmjr. v v. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D.

  • BPP
  • místopředseda vlády
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Článek obsahuje štítky

bezpečnost , MO , Německo , Zůna

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