Dostál (Stačilo!): Když chcete do Turecka a Turek řekne ne

Prezident na vládě: zhrzenost, výčitky, emoce. Tak to dopadá, když chcete do Turecka a Turek řekne ne. Jenže rolí vlády JE "řešit, přepínat a pátrat". Prezident je nejviditelnější ze zbylých postav opozice. Ne té formální, v parlamentu. Té reálné - financované Tchajwanci, USAID či NED, skrz neziskovky jako Evropské hodnoty nebo AMO, kterou lidi jako Pavel, Vystrčil, Pekarová či Lipavský jen reprezentují navenek.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Co teď Petr Pavel potřebuje, je ukázat těmto sponzorům, že je stále ve hře, jejich politika je stále živá a má cenu ho dál podporovat. Konkrétně, natočit si v Ankaře video, které by mohla převzít jejich média a vydávat ho za oficiální postoj ČR a "demokratické většiny" v širší Evropě.
To, že skutečný postoj vlády je jiný a že prezident v zahraniční politice nemá žádné slovo, není podstatné; dělá se to kvůli mediální realitě. A to ani ne tak české, ale eurounijní a americké. Cíl je předstírat, že Trump a Babiš jsou přechodní, že na původní jednotě Západu a na politice vojensko-politického komplexu v USA/EU/NATO stále trvá shoda.
A právě proto se, dle mého, tolik řeší ten vrcholně trapný spor Macinka-Pavel. Nejde o letenky do Ankary, vlastně ani o Pavla ne. Jde o obraz. Zda trvá "bidenovská" dominance Západu, zda do ní státy EU a USA hodlají skrz NATO dál investovat, případně za ni jít do války. Nebo zda se svět stal multilaterálním a relikty studené války jsou passé - i s politiky, kteří tento směr reprezentují.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
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