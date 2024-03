David (SPD): Prázdný sud nejvíc duní

JUDr. Pavel Staněk, MBA byl položen dotaz

V čem přesně je podle vás Babiš bezpečnostním rizikem pro ČR? Podle mě je za co ho kritizovat, ale kdyby byl bezpečnostním rizikem, tak neprojevilo by se to nějak, když byl premiér? Nemusíme s ním souhlasit, ale na druhou stranu, jde o demokraticky zvoleného politika. A když už by byl bezpečnostním ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.