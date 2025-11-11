David (SPD): Velká sestra se dívá! A poslouchá!

Velká sestra se dívá! A poslouchá!
„Štít demokracie“: Von der Leyenová plánuje nové centrum EU proti falešným zprávám z Ruska.
Evropská komise plánuje vytvořit nové Centrum pro demokratickou odolnost, které bude bojovat proti dezinformačním kampaním pocházejícím z Ruska, Číny a dalších autoritářských států. Vyplývá to z návrhu, o kterém informoval deník The Guardian a který má být předložen 12. listopadu.
Centrum bude sdružovat znalosti a strategie všech členských států EU a kandidátských zemí na přistoupení k EU s cílem bojovat proti manipulaci se zahraničními informacemi a jejich vlivu. Je ústředním bodem tzv. Štítu demokracie, který předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová oznámila během volební kampaně v roce 2024.
Dokument uvádí, že kromě války proti Ukrajině vede Rusko „bitvu o vliv proti Evropě“. Nedůvěra a dezinformace se záměrně šíří prostřednictvím falešných zpravodajských portálů a sociálních médií. Obzvláště pozoruhodná byla kampaň „dvojníků“, v níž falešné webové stránky známých médií, jako jsou Die Welt, Le Point a La Stampa, šířily protizápadní narativy.
Čína byla také označena za zdroj koordinovaných dezinformací. Podle zahraniční služby EU Peking využívá PR firmy a influencery k šíření obsahu po celém světě, který slouží politickým zájmům Číny. Výzkum organizace Citizen Lab zdokumentoval síť 123 webů s falešnými zprávami se sídlem v Číně v roce 2024.
Plánované centrum EU má sloužit jako systém včasného varování a informační centrum. Účast je dobrovolná a mohly by se jí zúčastnit i „partnerské státy s podobným smýšlením“, jako je Spojené království. Mezi další prvky programu patří nezávislá síť ověřovatelů faktů a skupina dobrovolných influencerů, kteří budou veřejnost vzdělávat o demokratických standardech a pravidlech EU.
Jak v pondělí informoval deník Financial Times s odvoláním na čtyři informované zdroje, pro zastřešující zpravodajskou agenturu mají být najati úředníci z celé EU. Potřeba zřízení zpravodajské agentury EU je mimo jiné odůvodněna „úplnou invazí Ruska na Ukrajinu“. Financial Times uvádí:
„Úplná invaze Ruska na Ukrajinu a varování amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně snížení americké bezpečnostní podpory pro Evropu přiměly EU k přehodnocení vlastních bezpečnostních schopností a k největšímu navyšování vojenské síly od studené války.“
Jeden z anonymních zdrojů sdělil Financial Times, že se hledá lepší způsob, jak spojit rozsáhlé znalosti různých zpravodajských agentur EU a být užitečnější pro partnery Evropské unie.
Výměna zpravodajských informací mezi členskými státy EU je citlivou otázkou. Státy s rozsáhlými špionážními kapacitami, jako je Francie, se zdráhají sdílet informace od svých národních služeb. Spolupráci zpravodajských služeb EU navíc brzdí proruské vlády v rámci Unie. Financial Times v této souvislosti uvedl jako příklad Maďarsko.
Ani všichni úředníci EU však novou agenturu nepodporují. Vysoce postavení diplomatičtí úředníci, kteří dříve dohlíželi na Zpravodajské a situační centrum Unie (INTCEN), její zřízení odmítli, protože se obávají o budoucnost své agentury. Plán dosud nebyl oficiálně sdělen všem 27 členským státům EU.
