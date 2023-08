Decroix (ODS): Odcházela jsem jak šíleně smutná princezna. Předsudky jsou sv*ně

reklama

Každej policajt mne mohl kdykoliv zmlátit a řvát na mne černá hubo … takhle popisuje devadesátá léta Patrik Banga. Kniha patří do kategorie, co jste o naší společnosti nechtěli vědět nebo zavírali oči. Přesto nebo právě proto doporučuju!

Během mého mládí v Jihlavě k potyčkám s Romy docházelo. Taky jsem to v jednom baru schytala a pak se hodně bála. Akorát že šmejdi jsou všude a dělat linii podle barvy kůže pro všechny bez ohledu na to, kdo je kdo, je točit se v kruhu místo vykročit vpřed. Od té doby jsem potkala mnoho fakt dobrejch Romů, co tu kletbu zvládli prolomit a podnikají, pracují, studují. Jen to maj fakt těžký. Předsudky jsou sv*ne.

Nedávno mi jeden pán na společenské akci při uvítání řekl, že vypadám smutně. Nebyla jsem. Byla jsem úplně v pohodě. Ale řekl to během večera ještě mockrát. Když něco nejste, nemáte argument. Nejde to vyvrátit. Akorát, že když Vám to někdo pořád opakuje, začnete se tak fakt cítit. Někdy i chovat. Odcházela jsem jak šíleně smutná princezna. Nešlo proti tomu bojovat. A přemýšlela jsem, co by se mnou dělalo, kdyby mi někdo (všichni) pořád říkali, že pracovat neumím a nikdy nebudu...

Eva Decroix, MBA ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Decroix (ODS): Obrana a bezpečnost - to přece nejsou jen tanky a vrtulníky „Na uprchlících netratíme, nemám ten pocit.“ Poslankyně ODS a hodně odvážné tvrzení Decroix (ODS): Čína slibovala milionové investice. Nebylo nic. Jen snaha nabourávat náš systém Decroix (ODS): Věnovaly jsme se duševnímu zdraví uprchlíků. Nesmíme bagatelizovat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.