Dědeček (ANO): Přes média se podařilo vnutit mladé generaci to, že nebude mít důchody

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane ministře, stojíme na prahu novely zákona o důchodovém pojištění. Co to je za novelu? Říkali jsme, že potřebujeme důchodovou reformu. Myslím si, že tato novela nemá k této změně, s touto důchodovou reformou vůbec nic společného. jedná se pouze o změnu parametrických údajů, následně znepříjemnění života lidem, kteří celý život pracovali a platili si důchodové pojištění, abychom zajistili důstojný život budoucím generacím. To, co dneska nám je představováno, toto určitě nezajistí.

Podle mého názoru je nezbytné, abychom přistoupili k této otázce s odvahou a vizí pro skutečné komplexní a udržitelné reformy. Měli bychom se soustředit na to. Povedlo se teďka přes různé novináře a tiskové agentury, sdělovací prostředky vnutit mladé generaci to, že nebude mít důchody, protože důchodci zruinujou státní rozpočet. Místo toho, abychom mladé generaci říkali, že je potřeba, aby pracovala, aby si zajistila platby na důchodové pojištění a dále aby si na stáří spořila, aby fungoval první i druhý pilíř tak, jak to funguje třeba Německu.

Dále bychom se mohli podívat v této reformě na další věc. Za posledních 30 let ve školství ubylo jednoznačně žáků v učebních oborech a na technických středních školách. Pokud toto nezastavíme, nezačneme podporovat učební obory i rozvoj technických škol, které se stanou páteří naší ekonomiky, tak nebudeme za chvíli pro politology a pro všechno, co nám vychází z vysokých škol, mít práci. Musíme vytvořit prostředí, které mladé lidi bude přitahovat a bude je motivovat k tomu, aby si zvolili kariéru v těchto klíčových technických oborech.

Nyní třeba problematika Úřadu práce. Pane ministře, prostřednictvím předsedajícího, vy jste tady o úřadech práce mluvil. Já nechci se vracet ke kvalitě jejich práce, myslím si, že ta je v pořádku. Ale pokud se můžeme chlubit nízkou nezaměstnaností v úrovni 3,6 až 4 %, situace na trhu práce není zdaleka ideální. Jak jsme slyšeli, máme zde černé pracovníky, černý trh práce, švarcsystém bují. Proč bují? No protože máme jedno z nejdražších odvodů na sociální a zdravotní pojištění v rámci Evropské unie. Firmy mají potíže s nalezením kvalifikovaných pracovníků, což brzdí jejich rozvoj. Je nezbytné podpořit příchod pracovníků z okolních zemí, kteří chtějí v České republice žít a pracovat, a jsou to odborníci, kteřé našemu hospodářství scházejí. Pokud přijde podnikatel na Úřad práce a chce si z příchozího cizince udělat svého zaměstnance, jsou zde takové bariéry, že toto vyřeší řádově až do osmi měsíců. Ideální by bylo se zamyslet, tyto bariéry odbourat, aby podnikatel toto byl schopen vyřešit do 30 dnů. Protože pokud bude mít nové zaměstnance, samozřejmě stoupnout nám příspěvky na zdravotní i důchodové pojištění. Ve své podstatě pokud by se nám toto povedlo urychlit, tak opět zlepší podnikatelům pracovní prostředí.

Dál bych chtěl hovořit o investicích a o roli agentur, jako jsou CzechInvest a CzechTrade. Jejich činnost by měla být mnohem viditelnější a efektivnější. Potřebujeme slyšet, co přesně dělají pro podporu českých podnikatelů, jak přispívají k ekonomickému růstu naší země. Musíme zajistit, aby tyto agentury efektivně přilákaly zahraniční investice a poskytovaly podporu domácím podnikům.

Dalším klíčovým tématem, to už jsme tady také mnohokrát slyšeli, je sociální bydlení. Jak víte, stát v této oblasti opakovaně selhává a v dnešní době cokoliv postavit bude největší problém, protože nebude možné získat stavební povolení, anebo pokud je něco náhodou již rozestavěno, bude problém toto zkolaudovat. Je čas, abychom umožnili firmám stavět tyto byty pro své zaměstnance a tím podpořili mobilitu pracovních sil.

Je nezbytné zkrátit lhůty pro stavební řízení a poskytnout firmám přístup k úvěrům s nízkým úrokem po dobu minimálně 20 let z Národní rozvojové banky. To je cesta, jak zajistit dostupné bydlení a podpořit ekonomickou aktivitu lidí.

Pokud jde o konkurenceschopnost a atraktivitu České republiky pro investory, musíme udělat více. Zrychlení výstavby infrastruktury, zjednodušení stavebního řízení, snížení byrokracie při legalizaci pracovních sil, dále omezení, která vyplývají z různých nařízení z Evropské unie. Toto jsou klíčové procesy, které je třeba pro podniknout. Musíme poskytovat jasné a atraktivní pobídky pro investory a také řešit problematiku vysokých cen energií, které ohrožují konkurenceschopnost našich firem. Naše firmy potřebují zvýšit svou konkurenceschopnost, aby zajistily dlouhodobou stabilitu a růst české ekonomiky. Jsme průmyslovým lídrem v Evropské unii a musíme tuto pozici udržet, to znamená, že musíme diverzifikovat a inovovat, abychom obstáli v globální konkurenci.

Výrobní firmy jsou složité mechanismy, které vyžadují efektivní řízení a organizaci. Mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou v České republice jedny z nejvyšších EU, což klade značné nároky na podniky i zaměstnance. Noční směny a náročné pracovní podmínky mají negativní dopad na zdraví našich pracovníků, což je důvodem, proč zásadně odmítám jakékoliv zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let.

Na závěr bych rád zdůraznil, že je nezbytné maximalizovat počet plátců do sociálního a zdravotního pojištění. Emisní povolenky a opatření v rámci Green Dealu nám nesmí zvyšovat inflaci a snižovat životní úroveň pracujících i důchodcům. Místo soustředění na věk odchodu do důchodu bychom se měli zaměřit na otázku výsluh a na to, jak zajistit důstojné podmínky na stáří pro všechny důchodce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je čas na skutečné změny. Vyzývám vás k akci, jak zajistit důstojnou budoucnost pro všechny generace a občany naší země. Děkuju.

Jaromír Dědeček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky