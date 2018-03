Dolínek (ČSSD): Do roku 2025 chce mít Praha MHD plně bezbariérovou

Společně s městskými organizacemi, zejména s Dopravním podnikem, Technickou správou komunikací, Institutem plánování a rozvoje, ale i za pomoci občanských sdružení navazuje na celosvětový trend budování udržitelného městského prostředí přístupného pro všechny.

„Snažíme se odstraňovat bariéry co nejrychlejším tempem, je to jedna z klíčových priorit. Každý člověk, bez ohledu na to, zda je hendikepovaný či cestuje s kočárkem, musí mít možnost maximálně svobodného pohybu po Praze bez omezení. Věřím, že se k naší snaze připojí i co nejvíce soukromých subjektů," řekl náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času Petr Dolínek.

Petr Dolínek ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Magistrát hlavního města Prahy má v současnosti hotovou projektovou dokumentaci na zpřístupnění tramvajových zastávek Maniny, Kamenická, Náměstí Republiky a autobusové zastávky Smaragdová. Bezbariérového zpřístupnění se vbrzku dočkají stanice metra Karlovo náměstí a Opatov. V plánu je bezbariérová úprava pěší trasy mezi stanicí metra I. P. Pavlova a Úřadem městské části Praha 2. Ve stádiu přípravy projektové dokumentace jsou bezbariérové úpravy tramvajových zastávek Karlovy lázně, Lipanská, Nákladové nádraží Žižkov, Orionka, Vinohradská vodárna a Čechův most, dále pěší přístup k zastávce tramvají Albertov a zastávce autobusů Červeňanského. Byly dokončeny studie proveditelnosti na zpřístupnění stanic metra Pražského povstání, Křižíkova, Radlická, Želivského a Jinonice. Od roku 2015 se postupně instalovaly výtahy do stanic metra Roztyly, Anděl, I. P. Pavlova, Můstek a v roce 2017 ve stanici metra Palmovka. Všechny tyto úpravy vycházejí z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v Praze, která byla schválena v roce 2014 Radou hl. m. Prahy.

Již druhým rokem poskytuje Hlavní město Praha dotace na odstranění bariér u vstupů do stávajících budov určených pro veřejnost (kavárny, restaurace, obchody, školy, školky, knihovny atd.) nebo budování a úpravy sociálních zařízení, tak aby se staly zcela bezbariérové. Uzávěrka podání žádosti o dotaci je 31. března 2018.

Další informace ZDE a ZDE

Psali jsme: Dolínek (ČSSD): Živnostníci a majitelé mají posledních čtrnáct dnů na podání žádosti o dotaci Dolínek (ČSSD): Mezinárodní výměna zkušeností v dopravě je důležitá Dolínek (ČSSD): Navrhuji zvýšení rozpočtu na opravy mostů o 246 milionů Dolínek (ČSSD): Praha podporuje carsharing

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV