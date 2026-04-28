Dostál (Stačilo): Chybí prachy. Není ropa, plyn, hnojiva

28.04.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k týdnu ve Štrasburku.

Dostál (Stačilo): Chybí prachy. Není ropa, plyn, hnojiva
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

Ve Štrasburku to bude nabité. Důvod prozaický - chybí prachy. Není ropa, plyn, hnojiva - v Perském zálivu je válka a na Rusko jsme vyhlásili 20. balíček sankcí (pro “obří úspěch” těch 19 předchozích). Navíc EU těžce dluží za Covid a protože neví co s penězi, tak ještě půjčuje Zelenskému. Na čase by bylo zrušit emisní povolenky, ulehčit průmyslu, otevřít se obchodu - ale bohužel bruselská elita plánuje pravý opak. Víc zatížit občany a podniky a vydělané peníze vrhnout do zbrojení - a na dotace lidem a podnikům, které jdou ke dnu kvůli těm regulacím. Může to fungovat? Nemůže. Naštěstí se Merz začíná hádat s Leyenovou a dnes se nechal slyšet, že do “bruselské mašinérie” je potřeba hodit vidle. Inu, v takovém případě přihodíme i naše hlasy:) Více zpráv během týdne.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

Svoboda slova

Svoboda projevu není "jen moci mluvit a psát", ale moci říkat nepříjemné věci bez trestu. A to se vládě nelíbí. To jsou vaše slova. Ale nelžete si do kapsy? Vždyť omezování svobody slova začalo už za vás, když jste se skrze Foltýna pokoušeli o cenzuru, a pokud někdo řekl něco, co vám nebylo příjemné...

