Dostál (Stačilo): Chybí prachy. Není ropa, plyn, hnojiva

Ve Štrasburku to bude nabité. Důvod prozaický - chybí prachy. Není ropa, plyn, hnojiva - v Perském zálivu je válka a na Rusko jsme vyhlásili 20. balíček sankcí (pro “obří úspěch” těch 19 předchozích). Navíc EU těžce dluží za Covid a protože neví co s penězi, tak ještě půjčuje Zelenskému. Na čase by bylo zrušit emisní povolenky, ulehčit průmyslu, otevřít se obchodu - ale bohužel bruselská elita plánuje pravý opak. Víc zatížit občany a podniky a vydělané peníze vrhnout do zbrojení - a na dotace lidem a podnikům, které jdou ke dnu kvůli těm regulacím. Může to fungovat? Nemůže. Naštěstí se Merz začíná hádat s Leyenovou a dnes se nechal slyšet, že do “bruselské mašinérie” je potřeba hodit vidle. Inu, v takovém případě přihodíme i naše hlasy:) Více zpráv během týdne.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
