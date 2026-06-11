Česká pošta: V Třinci vznikne pobočka s moderní obsluhou

Do prostor bývalé banky se přesune stávající nevyhovující pošta Třinec 1 z ulice Poštovní 207, což představuje vzdálenost cca 200 metrů. Nová pobočka bude sídlit ve dvou podlažích bezbariérový přístup zajistí výtah. Pro klienty bude k dispozici parkoviště.
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Otevírací doba pro veřejnost se oproti stávajícímu stavu rozšíří. Kromě standardních poštovních služeb budou k dispozici přepážky pro agendy ČSOB, ČEZ a složitější operace vyřídí klienti na ePoště. Pobočka bude koncipována do moderního designu, který svojí funkčností zvýší zákaznický standard.
V současné době existují dvě varianty budoucího rozložení pobočkové sítě České pošty v Třinci. První z nich počítá pouze s přesunem třinecké jedničky do nových prostor, druhá také s přesunem, ale zároveň se sloučením pošty Třinec 8, která sídlí v nákupním centru, s přesunutou pobočkou. Plánování nové dostupnosti poštovních služeb v Třinci probíhá dva roky a bylo konzultováno jak s místními právnickými osobami, tak s městem.
Zástupci České pošty v úterý 9. června podrobně představili tyto varianty na jednání zastupitelstva Na základě faktických argumentů, které vzejdou z debaty po dnešním jednání, Česká pošta do konce června oznámí, jak bude vypadat pobočková síť v Třinci po 31. srpnu tohoto roku.
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