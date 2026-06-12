Piráti: Stát není servisní organizace pro Agrofert

Upozorňují, že problém nespočívá pouze v nelegálně vyplacených dotacích firmám spojeným s premiérem, ale také v dosazování lidí propojených s jeho byznysem do klíčových funkcí a v prosazování legislativy, která zvýhodňuje velké agroholdingy. Piráti zároveň kritizují návrh vládních poslanců na rozvolnění pravidel proti střetu zájmů. Ten zašlou i s právním rozborem eurokomisaři pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaelu McGrathovi.
„Lidé v této zemi řeší, kde budou bydlet. Vláda Andreje Babiše řeší, jak ochránit penězovody pro Agrofert. Každá další hodina, kterou ve Sněmovně trávíme střetem zájmů Andreje Babiše, je hodina, kterou netrávíme řešením problémů mladých lidí, rodin i seniorů, třeba nedostupného bydlení. Na pořádné nastartování dostupného bydlení chybí zhruba čtrnáct miliard korun. Ale máme pro vás dobrou zprávu! Sedm miliard má v kapse Andrej Babiš na neoprávněných dotacích z minulého období a dalších sedm miliard přidal ministr Šebestyán do rozpočtu Ministerstva zemědělství na dotace, ze kterých dlouhodobě těží velcí agrobaroni. Máme proto pro oba jednoduchý vzkaz: obraťte kapsy, pánové. A krize bydlení může být vyřešena!,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
„Je ostuda, že Babiš ani nedorazí na jednání, které tu všichni máme kvůli JEHO střetu zájmů. Ale nepřekvapuje mě to. My tu s Piráty každopádně jsme. Prasárny Andreje Babiše bohužel řešíme roky a nepřestaneme s tím. K tomu totiž nejde mlčet,” doplnil Ivan Bartoš.
Piráti zároveň upozornili na návrh vládních poslanců Radka Vondráčka, Davida Pražáka, Marie Pošarové a Filipa Turka, který podle nich zásadně oslabuje zákon o střetu zájmů. „Tento návrh rozebírá zákon o střetu zájmů na součástky. A řekněme si úplně otevřeně, je dost jasné, komu to má sloužit. Agrofert by podle tohoto návrhu mohl dál čerpat miliardy korun z dotací a veřejných zakázek, a to i kdyby byl Andrej Babiš dál premiérem,“ řekl Bartoš.
Piráti také dlouhodobě upozorňují na nelegálně vyplacené dotace firmám spojeným s Andrejem Babišem a na snahy oslabit pravidla proti střetu zájmů. Podle nich však problém sahá mnohem dál.
„V zemědělství vidíme střet zájmů v přímém přenosu. Ministr zemědělství Šebestyán přišel do vlády přímo z pozice lobbisty velkých zemědělských podniků. Jedním z jeho prvních kroků bylo zastavení vymáhání nelegálně vyplacených dotací a následovalo navýšení dotačních programů, ze kterých nejvíce těží právě velké agroholdingy. Současně vláda přichází s návrhy, jako je předkupní právo k zemědělské půdě, které by ještě více posílilo postavení největších hráčů na trhu,“ řekl poslanec Martin Šmída.
Piráti v únoru podali rozsáhlé trestní oznámení se stovkou příloh. Týká se mimo jiné nevymáhání zhruba 7,5 miliardy korun nezákonných dotací pro Agrofert a dalších miliard z veřejných zakázek. V dubnu trestní oznámení rozšířili o nové případy.
Česká pirátská strana
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