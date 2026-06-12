Munzar (ODS): Další příležitost pro rozvoj vztahů s Itálií

12.06.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k italskému večeru v Poslanecké sněmovně

Munzar (ODS): Další příležitost pro rozvoj vztahů s Itálií
Foto: ods.cz
Popisek: Vojtěch Munzar (ODS)

Při příležitosti zapsání italské kuchyně na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO jsme v Poslanecké sněmovně uspořádali italský večer společně s Accademia Italiana della Cucina.

Setkalo se zde 15 poslanců, velvyslanci čtyř zemí, zástupci českých firem i italské komunity v České republice. U jednoho stolu se tak potkala kultura, obchod a diplomacie. Itálii mám osobně velmi rád. Není to ale jen krásná země pro dovolenou, dobré jídlo, historii, moře nebo hory. Pro Českou republiku je Itálie také důležitý evropský partner a významný obchodní trh.

Vzájemný obchod v roce 2025 dosáhl 18,4 miliardy eur. A přestože je italská kuchyně jedním z nejsilnějších symbolů značky Made in Italy, celková obchodní bilance je pro Českou republiku pozitivní, do Itálie vyvážíme více, než z ní dovážíme.

I proto má smysl vytvářet příležitosti pro další rozvoj vzájemných vztahů.

Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

diplomacie , ekonomika , Munzar , ODS , Itálie

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