Munzar (ODS): Další příležitost pro rozvoj vztahů s Itálií

Při příležitosti zapsání italské kuchyně na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO jsme v Poslanecké sněmovně uspořádali italský večer společně s Accademia Italiana della Cucina.
Setkalo se zde 15 poslanců, velvyslanci čtyř zemí, zástupci českých firem i italské komunity v České republice. U jednoho stolu se tak potkala kultura, obchod a diplomacie. Itálii mám osobně velmi rád. Není to ale jen krásná země pro dovolenou, dobré jídlo, historii, moře nebo hory. Pro Českou republiku je Itálie také důležitý evropský partner a významný obchodní trh.
Vzájemný obchod v roce 2025 dosáhl 18,4 miliardy eur. A přestože je italská kuchyně jedním z nejsilnějších symbolů značky Made in Italy, celková obchodní bilance je pro Českou republiku pozitivní, do Itálie vyvážíme více, než z ní dovážíme.
I proto má smysl vytvářet příležitosti pro další rozvoj vzájemných vztahů.
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