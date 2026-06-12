„Je načase zbavit se Kallasové.“ V Bruselu se šušká o velké rošádě

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„Hlavní města jsou naštvaná a chtějí efektivní způsob, jak navenek vystupovat jednotně,“ řekl další z úředníků. „Existuje reálné riziko, že se EEAS rozpadne.“
Politici členských států EU si také stěžují, že Kallasová čas od času přichází s návrhy, které předem neprojednala se členy EU. Tyto návrhy se týkají např. vztahů Bruselu a Pekingu.
Kaja Kallasová deníku The Financial Times sdělila, že je otevřená diskusi o proměně úřadu, který zastává. Podle serveru Euractiv však dala také jasně najevo, že její úřad má zůstat zachován. „Je důležité připomenout, že role a odpovědnosti institucí EU jsou jasně definovány ve smlouvách. Tento rámec zůstává nezměněn,“ napsala.
EEAS byla zřízena v roce 2010 jako samostatná služba zahraniční politiky vedená vysokým představitelem pro zahraniční věci.
Dva z úředníků prý uvedli, že nápady na přetvoření zahraniční služby EU se zohledňují i při tvorbě nové bezpečnostní strategie, kterou má Komise zveřejnit letos v létě. Také z Německa zaznělo, že EU musí v měnícím se světě vystupovat důrazněji, ale jednou z možností, jak toho dosáhnout, je také udržet úřad Kallasové co nejsilnější a akceschopný.
Podle agentury Reuters ve Francii vznikl dokument, který nabízí celkem tři cesty, co se teď může s úřadem Kallasové stát.
Jednou z možností je přenesení odpovědnosti za diplomatická jednání na Evropskou komisi, což by znamenalo faktické posílení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, další možností je přenesení diplomatických aktivit EU na Evropskou radu, kterou tvoří prezidenti a premiéři jednotlivých členských zemí, což by fakticky znamenalo posílení členských států EU, a třetí možností je Kallasovou a její úřad výrazněji posílit.
Europoslanec Ondřej Dostál zvolený za STAČILO! se v této souvislosti vysmál českému Seznamu.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
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Poté zvážněl a konstatoval, že je na čase, aby Kallasová ze svého úřadu zmizela. Válku na Ukrajině v této souvislosti popsal jako válku dvou skupin oligarchů o Donbas.
„Každopádně, zbavit se Kallasové je načase. Nejvyšší pozici v evropské diplomacii nemůže zastávat někdo, kdo soustavně uráží zahraniční partnery, kdo o Číně, extrémně důležité pro německý export, prohlásí, že je to ‚rakovina‘, a kdo pro zaslepenost obětuje veškerou vyjednávací sílu EU po celém světě na oltář Zelenského režimu – k údivu zemí v Asii, které chtějí s EU obchodovat a mají asi tisíc větších problémů než řešit konflikt o Donbas mezi dvěma partami postsovětských oligarchií,“ napsal Dostál.
A co se samotnou Kallasovou? Dostál navrhl udělat z ní estonskou prezidentku. To je dostatečně vysoká politická funkce, aby tuto ženu uspokojila, a současně je to funkce fakticky natolik bezvýznamná, že na krocích Kallasové nebude nijak zvlášť záležet. Tak to vidí Ondřej Dostál.
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