„Nepůjčili by jim ani na trafiku.“ Kdo si mastí kapsu na větrnících

V pondělí se konal v Poslanecké sněmovně pod záštitou JUDr. Jindřicha Rajchla odborný seminář „Příliš drahý vítr“
Jsem rád, že se o tom tématu už nehovoří jenom v postižených oblastech, ale v místě, kde to vzniklo. Vzpomněl jsem si u toho na jednu scénu z filmu „Norimberk“, kde americký ústavní právník říkal, že to, co začalo zmanipulovanými zákony, musí také zákonným způsobem být ukončeno. Díky některým slušným poslancům i senátorům přešlo jednání i tam, a to je dobře. Vzdaluje nás to od blackoutů i od občanských nepokojů.
Seminář o příliš drahém větru byl o zdraví, o energetice a o právu. Hlavní část ceny příliš drahého řešení není v pokračování tunelu solárních baronů a naší narůstající energetické chudobě, ale v ohrožení zdraví i zásob pitné vody a zničení krajiny a zemědělské půdy. Zdraví to ohrožuje, právo porušuje a energetiku v takovéto implementaci větrných parků destabilizuje a uhlí nenahradí. Našim politikům zřejmě jeden blackout nestačil a nová koalice si jej možná chce také co nejdříve prakticky vyzkoušet, zejména když část firmy, která přes rozumnou míru dovážela z Německa, chtějí odprodat do soukromých rukou.
Jak vnímáte zdravotní a právní problematiku?
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Někteří odborníci varují před expozicí těhotných žen takovým podmínkám a nebral bych to na lehkou váhu. Představte si, kdyby to fungovalo podobně jako nemoc z ozáření při dlouhodobé expozici malými dávkami a stalo se to vašim dětem. Chtěli byste, aby politici i s celou koalicí, kteří to násilím prosazovali nebo tomu mlčky kývali, stanuli za takové činy před spravedlivým soudem? Většina z nás určitě ano, zejména když už všichni vědí, že žádný takový příkaz z Bruselu ve skutečnosti neexistoval, ale vzešel pokoutním způsobem od vrchního českého vedení.
Co závazky EU?
Senátorka a právnička Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová na semináři konstatovala neústavnost celého procesu vytyčování akceleračních oblastí zejména z důvodu nerovného přístupu vůči občanům a privilegovaným developerům a také z hlediska neústavního potlačování práv obcí.
Další referáty konstatovaly rozpor vládních postupů s legislativou EU i ČR při tomto neústavním procesu včetně vědomého vyloučení obcí i krajů. Jako energetici – odborníci jsme potvrdili, že nezávisle na tom, zda je to ústavní či nikoli, lze trojnásobek té požadované plochy postavit na místech odpovídajících tomu „neústavnímu“ zákonu. Při respektování evropské směrnice a českého zákona bychom tedy pravděpodobně ústavu porušili, ale neohrožovali bychom u toho naše občany a děti a neničili si krajinu. Jako energetik se starám především o bilance a megawatty, a z toho titulu vím a víme s kolegy všichni, že mají násobky možností právě na uzavírané energetické infrastruktuře. Také jsme je na to oficiálně upozornili ještě před vyhlášením akceleračních oblastí. Když to má Zuzana Mrázová v datové schránce, nemůže se vymlouvat, že to nevěděla.
Odborníci říkají, že vláda realizuje neústavní kroky i v rozporu se zákony, které sama schválila?
Kde mají ty nepotřebné plochy po odstavovaných elektrárnách a dolech? Tykačovy odstavené doly, odstavenou elektrárnu ČEZ v Dětmarovicích, odstavovanou elektrárnu ČEZ v Mělníku, namísto které chce lidem ČEZ stavět u domu větrné parky a zničit ornou půdu? Ono je to nejenom nelogické, ale politici lžou, toto NEJSOU závazky EU. Nemáme ani u nás žádné zákony, že se mají ČEZu, Pavlu Tykačovi a dalším ponechat nepotřebné plochy po uzavíraných elektrárnách bez akceleračních oblastí a ČEZ má stavět větrníky na bonitní černozemi.
Závazky máme opačné, nadělat akcelerační zóny z těch lokalit po ČEZu a Pavlu Tykačovi. Kde mají elektrárny Počerady a Chvaletice a teplárnu Kladno, které chce Pavel Tykač uzavřít? Copak na těch znehodnocených místech nejdou postavit obnovitelné solární a větrné elektrárny? Politici lžou, takovéto zákony v Bruselu nikdo ani nezná, a dokonce je nemáme ani v naší zemi, která je na 40. místě v korupci ve světovém žebříčku po afrických a latinskoamerických diktaturách.
Když to neuděláme po jejich, stát prý přijde o 9 miliard?
Pokud úředníci a politici na MŽP a MMR déle jak dva roky vědomě chystali nezákonný projekt, nesou za něj zodpovědnost především oni i jejich najatí poradci. Ale kupodivu jim nevadí dalších 29 miliard pro solární barony ze státního rozpočtu. To je za 5 let 145 miliard. Ať vláda vyhodí solární barony, a ještě 136 miliard vyděláme, i kdyby nám to náhodou z Bruselu nedali.
Ale ono by jim podle mých informací v Bruselu stačilo, kdybychom nabídli jiné pozemky. Třeba ten důl po Pavlu Tykačovi. Všichni už vědí, že máme vhodné plochy pro Brusel jinde. Problém je jinde. Představte si, že by vám někdo ukradl auto a pak se vymlouval na dopravní předpisy, že vám je nemůže vrátit domů, protože je tam jednosměrka.
Myslíte třeba korupci?
Mafiánské praktiky tu byly už od samého začátku. Větrní baroni vyhrožovali obcím déle jak rok předtím, než vláda cokoli vyhlásila. Upláceli, slibovali a nutili obce podepisovat pro ně nevýhodné smlouvy. Trh je plný veksláků, podvodníků a překupníků. Jak může firma s deseti tisíci na kontě postavit elektrárnu za 300 milionů? Nikdo jí na to peníze nepůjčí. Větrní veksláci chtějí z obcí vymámit projekty, k nim pak dotace a pak s tím kšeftovat. Zapomeňme na slovo „investor“, spousta těch firem má ve skutečnosti velmi nízký kapitál a v bance by jim nepůjčili ani na trafiku.
Jeden větrník stojí 300 milionů. Provize za to, že někomu přeprodáte projekt s vyřízenou dotací a zlobovanou smlouvou s obcí, je nejméně 10 procent, tedy 30 milionů. A když chcete stavět 300 větrníků, je to také 9 miliard, tedy částka, o které politici hovoří.
To je ale jiných devět miliard. Ty bychom pak zaplatili větrným baronům v ceně elektřiny?
Takové provize zdraží celý projekt, zahraniční investoři, zejména v Německu, si je dávají do rozpočtu jako uznatelný náklad. Provize pro veksláky a nastrčené firmy, kteří je ale mohou posunout i těm, kdo jim takovýto projekt umožnili. Kdo jiný to bude platit než daňový poplatník nebo spotřebitel elektřiny?
Někteří politici říkají, že „jsou v tom tak velké peníze, že to nejde zastavit“. Ve srovnání s rozpočty z Bruselu ale není 9 miliard korun zas tak velká částka. V tuzemských podmínkách je ale dostatečná na to, aby motivovala vyprodávat naši ornou půdu namísto repoweringu obnovitelnou elektřinou uzavřených dolů a elektráren po ČEZu a Pavlu Tykačovi, které z toho vědomě vynechali.
Položme si otázku, co jiného než korupce by je k takovému nezákonnému a nelogickému postupu vedlo? Oni o tom nesouladu se zákony věděli od samého začátku, jak přiznávají, ale měli „jiné zadání“.
To se snaží stále prosadit, i když lidé nasbírali tisíce podpisů proti nim a jejich protesty budou po celé prázdniny až do voleb pokračovat. Lidé zejména v postižených oblastech jsou tentokrát odhodláni jim to nedarovat, o čemž svědčí také současná veliká vlna protestů. Tisíce obálek paní ministryně Mrázová jedním kulatým razítkem nevyřeší a její pokus udělat z nezákonného postupu zákonný je tím silně narušen. Je potřeba, aby se lidé nevzdávali a podporovali se vzájemně. Jinak se může stát, že se u vás za půl roku někdo objeví s účty za emisní povolenky pro domácnost i tam, kde se zatím větrná monstra nestaví. Státní energetická společnost vyprodaná zahraničním zájemcům si s tím určitě žádné servítky brát nebude.
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