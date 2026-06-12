Zwyrtek Hamplová: Obce si samy určí, jaký rozvoj chtějí

To hodnotím jako velmi správný krok: Novela stavebního zákona posiluje obcím vliv na rozvoj území, což je v územním plánování. To bude už jen v samostatné působnosti. Jsem trvalým zastáncem silné samosprávy, protože ji (přes všechny občasné výkyvy) považuji za nejlepší a nejvěrohodnější součást veřejné správy.
A co to bude znamenat? Obce si samy určí, jaký rozvoj chtějí, kde má vznikat bydlení, služby nebo veřejná infrastruktura. Stát následně zajistí odborné, jednotné a předvídatelné povolování podle jasných pravidel. Tím se oddělí politické rozhodování o budoucnosti obce od technického posouzení konkrétní stavby.
(zdroj: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová)
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