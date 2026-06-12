Zwyrtek Hamplová: Obce si samy určí, jaký rozvoj chtějí

12.06.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novele stavebního zákona

Zwyrtek Hamplová: Obce si samy určí, jaký rozvoj chtějí
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

To hodnotím jako velmi správný krok: Novela stavebního zákona posiluje obcím vliv na rozvoj území, což je v územním plánování. To bude už jen v samostatné působnosti. Jsem trvalým zastáncem silné samosprávy, protože ji (přes všechny občasné výkyvy) považuji za nejlepší a nejvěrohodnější součást veřejné správy.

A co to bude znamenat? Obce si samy určí, jaký rozvoj chtějí, kde má vznikat bydlení, služby nebo veřejná infrastruktura. Stát následně zajistí odborné, jednotné a předvídatelné povolování podle jasných pravidel. Tím se oddělí politické rozhodování o budoucnosti obce od technického posouzení konkrétní stavby.

(zdroj: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová)

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
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Článek obsahuje štítky

Zwyrtek Hamplová , stavební zákon

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