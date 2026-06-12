Zdechovský (KDU-ČSL): Dotace z EU nejsou soukromá kasička

Ficova vláda změnila dotační pravidla tak, že vznikají vážné pochybnosti, zda se k evropským penězům nedostanou i žadatelé odsouzení za dotační podvody nebo jinou závažnou hospodářskou trestnou činnost. Tak to prostě být nemůže.
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Právě proto jsme se s kolegy obrátili na Evropskou komisi. Ta nám nyní potvrdila, že si od slovenských úřadů vyžádala vysvětlení a posuzuje, zda jsou nové podmínky v souladu s pravidly EU na ochranu finančních zájmů Unie.
Zároveň probíhá audit slovenské platební agentury (PPA), který se zaměřuje mimo jiné na fungování kontrolních mechanismů a opatření proti podvodům. I to ukazuje, že Evropská komise bere celou věc vážně.
Je to jasný signál, že naše obavy jsou na místě. Pokud existuje riziko, že evropské dotace mohou být vypláceny subjektům spojeným s podvodným jednáním, musí být situace důkladně prověřena a v případě potřeby musí následovat konkrétní kroky na ochranu evropských peněz.
Evropské dotace totiž nejsou soukromá kasička pro ty, kteří porušují pravidla. Mají sloužit poctivým zemědělcům a rozvoji venkova. Daňoví poplatníci mají právo vědět, že jejich peníze jsou pod kontrolou a nekončí v nesprávných rukou.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
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