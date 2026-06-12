Zdechovský (KDU-ČSL): Dotace z EU nejsou soukromá kasička

12.06.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyplácení evropských dotací na Slovensku

Zdechovský (KDU-ČSL): Dotace z EU nejsou soukromá kasička
Foto: Archiv TZ
Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Ficova vláda změnila dotační pravidla tak, že vznikají vážné pochybnosti, zda se k evropským penězům nedostanou i žadatelé odsouzení za dotační podvody nebo jinou závažnou hospodářskou trestnou činnost. Tak to prostě být nemůže.

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Právě proto jsme se s kolegy obrátili na Evropskou komisi. Ta nám nyní potvrdila, že si od slovenských úřadů vyžádala vysvětlení a posuzuje, zda jsou nové podmínky v souladu s pravidly EU na ochranu finančních zájmů Unie.

Zároveň probíhá audit slovenské platební agentury (PPA), který se zaměřuje mimo jiné na fungování kontrolních mechanismů a opatření proti podvodům. I to ukazuje, že Evropská komise bere celou věc vážně.

Je to jasný signál, že naše obavy jsou na místě. Pokud existuje riziko, že evropské dotace mohou být vypláceny subjektům spojeným s podvodným jednáním, musí být situace důkladně prověřena a v případě potřeby musí následovat konkrétní kroky na ochranu evropských peněz.

Evropské dotace totiž nejsou soukromá kasička pro ty, kteří porušují pravidla. Mají sloužit poctivým zemědělcům a rozvoji venkova. Daňoví poplatníci mají právo vědět, že jejich peníze jsou pod kontrolou a nekončí v nesprávných rukou.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
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Článek obsahuje štítky

dotace , EU , KDU-ČSL , Slovensko , Zdechovský

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Mohou být evropské dotace vypláceny na Slovensku i odsouzeným podvodníkům?


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Denis​ Doksanský byl položen dotaz

Muslimští migranti

Já nevím, ale nejde naštěstí problém s muslimskými migranty mimo nás? Nebo oni se sem nějak hranou? Podle mě naštěstí ne. Kolik jich tu teď je? A to, že tu máme uprchlíky z Ukrajiny není to pro nás vlastně vykoupení z toho, abysme nemuseli přijímat právě muslimské migranty? Myslím, že to tak bylo p...

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyplácení evropských dotací na Slovensku