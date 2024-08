Dostál (Stačilo!): EU-mainstream se opět rozhodl nasadit Orbánovi psí hlavu

Právě velmi zábavný duel s Pirátkou Gregorovou na CNN Prima NEWS (ukázka ZDE). Jak na pavlači, nadávky, absence argumentů, výzva aby mi Prima zakázala vystupovat... Prostě progresivisté at its best. O co šlo věcně:

Pan Orbán se rozhodl otevřít pracovní trh lidem z osmi zemí (mj. Ruska, Běloruska, ale i Ukrajiny, Srbska, Moldávie). Dává smysl, pokud někoho přijímat, tak lidi z kulturně blízkého prostředí, kdy se pracovní povolení dá těm, u nichž se jeví, že tu skutečně budou pracovat a platit daně (není to pro každého, kdo se rozhodne přimigrovat). A EU-mainstream se opět rozhodl nasadit Orbánovi psí hlavu, že prý sem tahá ruské agenty.

Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 3% Nezvrátí 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2949 lidí

Oproti naivní představě Pirátky Gregorové to ale fakt nefunguje tak, že by si ruský agent přišel do Maďarska pro vízum a pracovní povolení a do formuláře vyplnil povolání "terorista". Pokud se sem agenti dostávali, tak mnohem snáze v davu statisíců uprchlíků před válkou, kde mohl skoro bez kontroly projít leckdo, od ruských a proruských agentů až po neonacisty, banderovce, příslušníky různých mafií a jiné kriminální živly. S tím bude ještě práce. Nemluvě o tom, že skrz nelegální migraci se do EU může dostat taky leckdo, viz problémy s kriminalitou, o kterých se už začíná otevřeně mluvit.

Zde bylo nutno upozornit i na to, že jiný Pirát, Bc. Lipavský, nám tady právě podpořil agitační a náborové turné neonacistického pluku AZOV, které zatrhli i v Německu, Belgii či Nizozemsku. Jestli je něco bezpečnostní riziko, tak tyto silové složky ukrajinských oligarchů/mafiánů, nyní s výzbrojí a bojovými zkušenostmi, kterých se bojí především Ukrajinci, ale ani nás by to nemělo nechat chladnými.

Takže takhle to je, to jsou fakta, přesný a pravdivý popis situace. Jestli se to kolegyni Gregorové nelíbí, nezbývá mi, než jí poslat smajlíka.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. BPP



