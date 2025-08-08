Dostál (Stačilo!): Leyenová škodí Evropě a musí být nahrazena

Vracím se z Polska z inaugurace pana prezidenta Nawrockého a konference M.E.G.A., Make Europe Great Again. Několik poznámek:
Nawrocki, který byl zvolen navzdory "probruselské" garnituře premiéra Tuska, má skutečnou podporu mezi lidmi. Na inauguraci byly davy lidí, nový prezident jimi procházel takřka bez bezpečnostních opatření, žádný incident. Atmosféra jako na nejlepších demonstracích na Václavském náměstí. Lidé podávali ruku a fandili i rumunskému Simionovi, který s Nawrockým byl - i v Polsku mají na rumunské prezidentské volby názor.
Konferenci M.E.G.A. navštívili hosté z 21 zemí, kromě zemí EU také Američané, Britové či Korejci, obsazení velmi prestižní. Prohlašovat tuto konferenci za nějaký slet proruských dezolátů, jak to zkoušela naše provládní média po předchozí konferenci MEGA v Moldávii minulý týden, je úplně mimo.
Chápu ale, proč to provládní média dělají - na konferenci byla perfektní shoda na tom, že Ursula von der Leyen škodí Evropě a musí být nahrazena. To se samozřejmě nelíbí jejím kamarádům, ani v Moldávii, ani v české vládě.
Pro mne je ovšem podstatná jiná věc - včasná debata o "plánu B", pokud (až) se podaří Ursulu dostat od moci. Nejde totiž o její osobu, není to o té či oné loutce, ale krachující ekonomicko-mocenské struktuře v USA i v EU, která za ní a jí podobnými stojí. Co ji nahradí a co bude utvářet podobu světa 21. století? A co to přinese zemím jako ČR? O tom je potřeba mluvit v předstihu. Jak neformálně přirovnal jeden účastník, v USA probíhá "perestrojka a glasnosť" (což je samozřejmě nadsázka, ale pravdou je, že pod Trumpem se najednou mluví o věcech, o kterých se nemluvilo, a také hned s jeho nástupem padlo několik "svatých krav" transatlantické politiky). To je samozřejmě jejich věc, ale my potřebujeme vědět, co to znamená pro nás.
Ať se stane cokoli, bude vysoce žádoucí, abychom se sousedy drželi při sobě. Jak pro vyjednávání "s Bruselem" o jeho nápravě, tak pro případ rozpadu dnešních struktur, a pro silnější pozici ve věcech obchodu i bezpečnosti v multipolárním světě. K tomu právě tyto konference slouží
A ještě jedna poznámka, důležitá: Na konference nejezdíme ve všem souhlasit a "kejvat" na vše, co se tam říká. Naopak mnohdy tam jezdíme polemizovat, například o rozporech mezi pravicí či levicí, nebo rozdílných pohledech zemí daných jejich historií. To platí jak pro konference MEGA, tak pro konference mimo Evropu směrem na Východ, Jih i Západ. Na rozdíl od "libtardů" si nemyslím, že když o problémech nebudeme mluvit, tak zmizí ze světa - nezmizí. Ale dialogem je možno najít, co máme společné, a jak řešit rozpory ve věcech, kde nesouhlasíme. O tom je totiž politika.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV