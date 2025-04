Pistorius radí odmítnout mír a válčit o Krym do posledního Ukrajince.

Kdyby boj skončil, mohli by se Němci začít ptát, co provedl Scholz, Merz či Pistorius jejich ekonomice. Což by nebylo dobré.

EU je z jednání vyřazena. To je obecně špatně, ale vzhledem ke kvalitě jejích "lídrů" to bude v tomto konkrétním případě možná ku prospěchu věci. Vyhodit Macrona a jemu podobné od stolu je možná jediný způsob, jak přejít od válčení k diplomacii.

Proč nás to zajímá: Kvůli předejití byť jen hypotetické možnosti, že až Pistoriusům et consortes dojdou Ukrajinci, začnou válčit o své zájmy do posledního Čecha či Slováka.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.



