Dostál (Stačilo!): Pojmenujte tu stanici Tunelářská

07.11.2025 7:17 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na diskuzi o pojmenování nové stanice metra Olbrachtova

Dostál (Stačilo!): Pojmenujte tu stanici Tunelářská
Foto: Reprofoto: Prostor X
Popisek: Ondřej Dostál

Zdechovskému, největšímu šaškovi z europarlamentu, vadí už i Ivan Olbracht, autor Nikoly Šuhaje. Kdo bude vadit příště? Jaroslav Hašek? Jiří Wolker?

zdechovský

Pojmenujte tu stanici Tunelářská. Dobrý název pro zastávku metra, jak z hlediska technického, tak i politicko-historického. Ať se děti ptají, co to slovo znamená a kam zmizel v divokých devadesátkách veřejný majetek. Třeba se stanou díky tomu zralejšími demokraty, kteří se už nenechají okrádat.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Dostál (Stačilo!): Prezident není mocnář, ale úředník
Dostál (Stačilo!): Při státní hymně si natáčela videa na mobil
Dostál (Stačilo!): V národním zájmu České republiky není přebírat cizí závazky
Dostál (Stačilo!): Nechali jsme se zatáhnout do další cizí války

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dostál , metro , Praha , ÚSTR , Zdechovský , Olbracht , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vadí vám pojmenování stanice metra po spisovateli Ivanu Olbrachtovi?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Nezávislost

Víte, co je smutné? Že podle mě nejsme vůbec nezávislý a podléháme tomu, co nám diktuje EU a někteří politici také podle mě až přehnaně vzhlíží k USA, někteří zas naopak k Ruska, ale těch už je naštěstí jen pár. Co vy na to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kávové návyky výrazně urychlující proces stárnutíKávové návyky výrazně urychlující proces stárnutí Nápoje s největší koncentrací mikroplastů Nápoje s největší koncentrací mikroplastů 

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dostál (Stačilo!): Pojmenujte tu stanici Tunelářská

7:17 Dostál (Stačilo!): Pojmenujte tu stanici Tunelářská

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na diskuzi o pojmenování nové stanice metra Olbrachtova