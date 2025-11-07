Dostál (Stačilo!): Pojmenujte tu stanici Tunelářská

Zdechovskému, největšímu šaškovi z europarlamentu, vadí už i Ivan Olbracht, autor Nikoly Šuhaje. Kdo bude vadit příště? Jaroslav Hašek? Jiří Wolker?
Pojmenujte tu stanici Tunelářská. Dobrý název pro zastávku metra, jak z hlediska technického, tak i politicko-historického. Ať se děti ptají, co to slovo znamená a kam zmizel v divokých devadesátkách veřejný majetek. Třeba se stanou díky tomu zralejšími demokraty, kteří se už nenechají okrádat.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
autor: PV