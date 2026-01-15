Dostál (Stačilo!): Prezidentka EP Metsola dostane k narozkám glóbus

15.01.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na základní neznalosti předsedkyně europarlamentu Roberty Metsoly

Dostál (Stačilo!): Prezidentka EP Metsola dostane k narozkám glóbus
Foto: XTV
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

Předsedkyně europarlamentu Metsola Moudrá právě zakázala íránským diplomatům vstup do EP. Protože Írán páchá genocidu v Gaze. A právě unesl prezidenta cizí země, aby ukradl její ropu. A taky vyhrožuje Dánsku, že mu sebere Grónsko.

Dobře jsi to těm Íráncům nandala, Roberto!

PS: Prezidentka EP Roberta Metsola dostane k narozkám glóbus, aby si ty cizí země přestala plést. A aby mohla ještě lépe vést EU, společně s Leyenovou, Kallasovou a Nerudovou, k zářným zítřkům!

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Dostál (Stačilo!): Prezident si dělá z Ústavy trhací kalendář
Dostál (Stačilo!): Když vše selže, čtěte Ústavu, pane prezidente
Dostál (Stačilo!): Šíření lží a propagandy v zájmu chciválků na Novinkách
Dostál (Stačilo!): Zůna na tiskovce mluvil jak převlečená Nerudová

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dostál , EP , Írán , vzdělání , Metsola , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli by v Evropském parlamentu zasedat lidé, kteří jsou vzdělaní?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Mám dotaz

Možná vám přijde hloupý, ale jaký je rozdíl, jestli třeba muniční iniciativu řeší státy NATO sólo nebo to bude řešit NATO jako celek? Mě to přijde stejné, jen zaobalené jinak. Děkuji za vysvětlení.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dostál (Stačilo!): Prezidentka EP Metsola dostane k narozkám glóbus

8:19 Dostál (Stačilo!): Prezidentka EP Metsola dostane k narozkám glóbus

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na základní neznalosti předsedkyně europarlamentu Rober…