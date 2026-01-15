Dostál (Stačilo!): Prezidentka EP Metsola dostane k narozkám glóbus

Předsedkyně europarlamentu Metsola Moudrá právě zakázala íránským diplomatům vstup do EP. Protože Írán páchá genocidu v Gaze. A právě unesl prezidenta cizí země, aby ukradl její ropu. A taky vyhrožuje Dánsku, že mu sebere Grónsko.
Dobře jsi to těm Íráncům nandala, Roberto!
PS: Prezidentka EP Roberta Metsola dostane k narozkám glóbus, aby si ty cizí země přestala plést. A aby mohla ještě lépe vést EU, společně s Leyenovou, Kallasovou a Nerudovou, k zářným zítřkům!
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
