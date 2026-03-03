Farský (STAN): Investice do bezpečnosti musí být priorita

03.03.2026 11:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bezoečnosti.

Farský (STAN): Investice do bezpečnosti musí být priorita
Foto: Repro ČT
Popisek: Jan Farský

Bezpečnostní situace je vážná. Všude po světě. A změny jsou dynamické. Přesvědčili jsme se o tom v posledních letech několikrát - ruský vpád na Ukrajinu, nestabilita na Blízkém východě. Investice do bezpečnosti musí být priorita. Pro všechny a jakoukoliv vládu.

Na velikosti a síle záleží. Francie poprvé od konce studené války posiluje svůj jaderný arzenál a chce výrazně rozšířit jaderný deštník pro Evropu. Přelomové je také zapojení Polska do úzkých rozhovorů s Francií. Ve světle zpráv z Blízkého východu tento historický okamžik nesmí zapadnout.

Doufám, že Francie udrží tento kurz i po nejbližších prezidentských volbách. A Babišova vláda se vzpamatuje a zaplní díru v obranné kapitole českého rozpočtu.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
