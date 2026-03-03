Farský (STAN): Investice do bezpečnosti musí být priorita

Bezpečnostní situace je vážná. Všude po světě. A změny jsou dynamické. Přesvědčili jsme se o tom v posledních letech několikrát - ruský vpád na Ukrajinu, nestabilita na Blízkém východě. Investice do bezpečnosti musí být priorita. Pro všechny a jakoukoliv vládu.
Na velikosti a síle záleží. Francie poprvé od konce studené války posiluje svůj jaderný arzenál a chce výrazně rozšířit jaderný deštník pro Evropu. Přelomové je také zapojení Polska do úzkých rozhovorů s Francií. Ve světle zpráv z Blízkého východu tento historický okamžik nesmí zapadnout.
Doufám, že Francie udrží tento kurz i po nejbližších prezidentských volbách. A Babišova vláda se vzpamatuje a zaplní díru v obranné kapitole českého rozpočtu.
