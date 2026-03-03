Klid, nic, úplně jinak. Čech podnikající v Dubaji se ozval

Proč je Dubaj tak atraktivní město pro evropské turisty?
Důvodů, proč je Dubaj tak oblíbená mezi turisty a investory z celého světa je určitě bezpečnost, ač se to zdá v tento okamžik absurdní, ale v Dubaji prakticky neexistuje kriminalita. Dalšími důvody jsou čistota, celoročně teplé počasí, životní styl, služby na extrémní úrovni a výnosné investice do nemovitostí.
Jaká je teď situace v Dubaji, je město nadále ostřelováno ze strany Íránu? Očekávají lidé, že konflikt brzy skončí?
Dubaj útoky odráží svými vlastními prostředky, pokud je známo, USA svou protivzdušnou obranu používají zejména k ochraně Izraele. Je v Dubaji znát nějaká nespokojenost se Spojenými státy?
Ano, SAE mají vlastní protivzdušnou obranu a nepotřebují pomoc od USA. Jasně se ukázalo, že jejich protivzdušná obrana má extrémní účinnost.
Já osobně nepozoruji nespokojenost s USA. Místní si moc dobře uvědomují, že cílem je spíše stabilizovat Blízký východ pro delší časový horizont.
Je nesporné, že na Dubaj letěly íránské rakety, ale útok zahájily Spojené státy s Izraelem. Komu obyvatelé Dubaje kladou za vinu svou situaci?
Je potřeba uvést na pravou míru, že Dubaj není cílem balistických střel a dronů. Cílem je americká základna v blízkosti Abú Dhabí. Škody, které vidíme v Dubaji, jsou způsobené střepinami a troskami sestřelených dronů a raket. Tedy nelze říct, že Dubaj přímo zasáhla balistická střela nebo dron, ale pouze jejich sestřelené zbytky.
USA a Izrael pouze řeší nějakou situaci, která nevznikla z měsíce na měsíc. Irán byl dlouhodobě nejméně stabilním článkem Blízkého východu, a to se nyní může změnit. Rozhodně si nemyslím, že by tuto situaci někdo vyčítal USA.
Očekáváte, že by tento konflikt nějak trvale snížil ceny nemovitostí v Dubaji? Nebo se jedná o příležitost, jak na takové nemovitosti ušetřit, když ceny půjdou přechodně dolů?
Podle slov amerického prezidenta víme, že tato vojenská akce měla trvat 4–5 týdnů, ale jsou v předstihu. Pokud by akce opravdu trvala řádově několik týdnů. A výsledkem bude splnění cílů USA a Izraele, tak věřím, že k výraznému poklesu cen v emirátech nedojde.
Může válka nějak permanentně narušit cestovní ruch, na kterém Dubaj vydělává? Přece jen, i když konflikt skončí rychle, je zde potenciál k tomu, aby se opět rozhořel.
Myslím si, že rozhodující bude to, jaký výsledek vojenská akce přinese. Rozhodně se budeme muset vyrovnat se sníženou reputací Dubaje, ale to je něco, co zvládneme, protože mimo tuto výjimečnou situaci, jsou emiráty extrémně bezpečnou zemí. Na turistický ruch to určitě bude mít vliv, ale spíše krátkodobý. Představa, že do Dubaje přestanou létat turisté úplně, je za předpokladu skončení vojenské akce zcela nerealistická.
Panoráma Dubaje
Zdroj: YouTube
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.