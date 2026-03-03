Hillary Clintonová prý u výslechu vybouchla vzteky

Jedním ze zásadních témat, s nimiž dnešní 47. prezident USA Donald Trump vyhrál volby, byl slib, že zveřejní dokumenty z kauzy sexuálního predátora, který zemřel v roce 2019. Spáchal sebevraždu v cele v New Yorku. Objevují se i spekulace, že nešlo o sebevraždu.
Epsteinova síť kontaktů byla velmi široká. Stýkal se i s Donaldem Trumpem, s Billem Gatesem a s mnoha dalšími miliardáři a politiky. Z USA, z Evropy i z dalších koutů světa.
Jedním z lidí, s nimiž Epstein udržoval kontakty, byl někdejší prezident USA Bill Clinton. Ten i se svou ženou opakovaně prohlásil, že s Epsteinem ukončil kontakty předtím, než se přišlo na to, co má na svědomí.
Ale jak jde čas, na světlo vyplouvají další stovky až tisíce dokumentů obsahujících komunikaci Epsteina, případně lidí z Epsteinova okolí s miliardáři a s politiky. V poslední várce zveřejněných dokumentů se nacházelo také na 2 tisíce videí.
Manželé Clintonovi obdrželi výzvu, aby před kongresmany podali ke kauze Epstein nové svědectví. Ale Bill a Hillary, bývalá první dáma a někdejší ministryně zahraničí USA, po dlouhé týdny vypovídat odmítali s odůvodněním, že vše podstatné již řekli. Jejich názor změnila až pohrůžka, že mohou čelit obvinění z pohrdání Kongresem, pokud se nedostaví.
Ve čtvrtek a v pátek minulý týden tedy oba manželé vypovídali před členy kongresového výboru, který se kauzou Epstein zabývá. Manželé vypovídali pod přísahou. Slyšení mělo být neveřejné.
Server konzervativní televize Fox News se rozepsal o tom, jak se Hillary Clintonová rozlítila, když zjistila, že jednání kongresmanů přece jen úplně neveřejné nebylo. Jedna z republikánek ji během jednání vyfotila a fotografie byla zveřejněna. Clintonová se na to konto naštvala a odešla.
„S tímhle končím. Jestli to takhle děláte vy, tak končím i já,“ rozkřikla se Clintonová, když zjistila, že došlo k úniku. Fox News upozornila, že fotografii pořídila republikánka z Colorada Lauren Boebertová.
Předtím však Clintonová odpovídala na otázky členů výboru víc než 5 hodin a ve výpovědi nikoli poprvé zdůraznila, že Jeffreyho Epsteina nepotkala a jeho pravou ruku Ghislaine Maxwellovou brala jen jako jednu z mnoha svých známých.
„Rád bych jen pro pořádek řekl, že to považujeme za nepřijatelné, neprofesionální a nespravedlivé,“ poznamenal k úniku informací manželů Clintonových jejich právník. Připomínal, že Clintonovi sami prosazovali veřejné slyšení. „Jednáme v dobré víře a spoléháme na dobrou vůli všech členů.“