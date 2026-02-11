Kavij (KSČM): Volební kampaň Petra Pavla s dvouletým předstihem

Mediální výkon prezidentského páru Evy a Petra Pavlových na zimní olympiádě je přímo fantastický. Důkazem jsou reakce jejich fanoušků.

Kavij (KSČM): Volební kampaň Petra Pavla s dvouletým předstihem
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

„Mně se chce až brečet, jak vidím ten Váš lidský přístup“
.„Super prezident, skvělá první dáma a krásné fotky!“
 „Můžete  nám slíbit, že by první prezidentkou mohla být i Vaše žena?“

Petr  Pavel  se  zkrátka dle mediálních titulků i vyjádření mnohých  sportovců  stal  hlavní hvězdou olympijských her. Poděkování v tomto směru patří i deníku Sport, který přispěchal s napomenutím těch čtenářů, kteří si dovolili napsat kritické  omentáře na adresu agenta Pávka.

Lepší začátek volební kampaně s dvouletým předstihem si demokratický prezident zkrátka nemohl přát. Co na tom, že doma pokračuje ústavní krize z důvodu  porušování Ústavy ČR ze strany současného prezidenta a horníci ve  Stonavě prezidenta Pavla při jeho děkovném videoprojevu doslova vypískali.

V podstatě malá drobnost, kterou hlavní média hravě překryjí.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
