Kavij (KSČM): Volební kampaň Petra Pavla s dvouletým předstihem

„Mně se chce až brečet, jak vidím ten Váš lidský přístup“
.„Super prezident, skvělá první dáma a krásné fotky!“
„Můžete nám slíbit, že by první prezidentkou mohla být i Vaše žena?“
Petr Pavel se zkrátka dle mediálních titulků i vyjádření mnohých sportovců stal hlavní hvězdou olympijských her. Poděkování v tomto směru patří i deníku Sport, který přispěchal s napomenutím těch čtenářů, kteří si dovolili napsat kritické omentáře na adresu agenta Pávka.
Lepší začátek volební kampaně s dvouletým předstihem si demokratický prezident zkrátka nemohl přát. Co na tom, že doma pokračuje ústavní krize z důvodu porušování Ústavy ČR ze strany současného prezidenta a horníci ve Stonavě prezidenta Pavla při jeho děkovném videoprojevu doslova vypískali.
V podstatě malá drobnost, kterou hlavní média hravě překryjí.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
