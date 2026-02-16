Ministr Havlíček: Řešíme konkrétní kroky, zapojení českých firem, harmonogram i rozpočet

16.02.2026 22:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dostavbě Dukovan.

Ministr Havlíček: Řešíme konkrétní kroky, zapojení českých firem, harmonogram i rozpočet
Foto: Repro XTV
Popisek: Karel Havlíček

Dnes jednání s korejským ministrem průmyslu J. K. Kimem o Dukovanech. Řešíme konkrétní kroky, zapojení českých firem, harmonogram i rozpočet. Chceme, aby z projektu, který jsme nachystali ještě v době naší bývalé vlády, měli prospěch hlavně tuzemští dodavatelé a aby Česko získalo stabilní a dostupnou energii na desítky let dopředu.

Dostavba jaderné elektrárny Dukovany je strategická pro naši ekonomiku i energetickou bezpečnost.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda vlády
