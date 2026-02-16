Spor o Janečkovu školu eskaluje. Odpůrkyně mluví o zastrašování

Podnikatelka M. Graffová pro server iDNES.cz popsala, že se 2. února 2026 večer vracela domů z vycházky se psem, když byla telefonicky upozorněna, že před jejím domem stojí delší dobu auto se zapnutými světly a běžícím motorem, navíc zaparkované v protisměru v jednosměrné ulici. Po příchodu vozidlo skutečně viděla a podle jejího vyjádření se následně rozjelo a manévrovalo způsobem, který vnímala jako pokus o zastrašení nebo najetí směrem k ní.
Situace měla podle výpovědi sousedky M. Graffové eskalovat slovní konfrontací s mužem, který se jí představil jako Ilja Helínek a tvrdil, že je spojen s nemovitostí podnikatele Janečka a pomáhá mu s převážením věcí do objektu. Během rozhovoru ji měl opakovaně označovat za špatnou sousedku a vyčítat jí, že vystupuje proti projektu plánovaného soukromého gymnázia.
Z obav o svou bezpečnost M. Graffová kontaktovala místostarostu Vladimíra Mužíka, který jí následně doporučil obrátit se na polici. Ta podle dostupných informací událost řešila jako bezpečnostní incident.
„Jde o dlouhodobou rezidentku, obyvatelé obce ji mají rádi. Podle toho, co jsem slyšel, může jít o odvetu za nesouhlas zřídit v budově pana Janečka soukromé gymnázium. Tento záměr jsme na zastupitelstvu loni odmítli. Budova nevyhovuje stavebně a záměr by stáhl dopravu do klidné obytné části,“ uvedl Mužík pro iDNES.cz.
Zástupce Janečkova týmu Stephan Lars Drescher jakoukoliv spojitost s incidentem odmítl. Uvedl, že ani Janeček, ani jeho spolupracovníci s událostí nemají nic společného, zmíněný muž neměl mít přístup do objektu a nikdy pro jejich projekt nepracoval.
Janečkův záměr
Plán Karla Janečka přeměnit rodinnou vilu v klidné rezidenční části na soukromé gymnázium UNIQ pro přibližně 130 studentů vyvolal odpor místních obyvatel i vedení pražských Kolodějí, kteří jsou toho názoru, že lokalita není pro zřízení školy vhodná.
Například úzké ulice bez chodníků by podle nich nemusely zvládnout zvýšený provoz, což by v důsledku mohlo vést k ohrožení bezpečnosti i běžného života místních obyvatel. Komplikace by mohly nastat i při průjezdu záchranných složek.
Kritika směřuje také na technickou stránku projektu. Vzhledem k tomu, že byla Janečkova vila kolaudována k bydlení, nesplňuje požadavky na školní zřízení. Radnice Kolodějí přitom školu úplně neodmítá. Pouze navrhuje jiné, vhodnější území pro zřízení gymnázia, což podnikatel Janeček odmítá a prozatím trvá na původní lokalitě.
Podnikatel Janeček v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz hovořil o bezdůvodné a agresivní antikampani založené na zavádějících informacích. Vysvětluje si ji „zákulisními tlaky“. Sám byl prý otevřen komunikaci a připraven naslouchat ostatním při hledání nejlepší cesty pro zřízení gymnázia.
„Jen doufám, že to není dílo paní starostky, že tam jsou zřejmě ještě jiné zájmy. Jsou tam někteří vlivní lidé, kteří mají zřejmě vstup do médií. Tak doufám, že to je pouze nějaký úlet a nesmysl a že se to vyřeší,“ řekl Janeček.
Zároveň vysvětlil, že hlavním důvodem pro umístění školy právě do vily v Kolodějích je skutečnost, že objekt sám vlastní a jeho využití je podle něj nákladově efektivní, protože není nutné nic nově stavět a kapacitně podle něj vyhovuje plánovanému počtu studentů. Projekt celkově považuje za smysluplný.
„Je to úplně šílené. Je to věc, která je společensky prospěšná, není to žádné kasino nebo nějaký obchod,“ řekl Janeček.
Spor se už přenesl i na úroveň pražského magistrátu, kde se o podpoře projektu diskutovalo už loni v listopadu. Radní Zdeněk Hřib (Piráti) měl tehdy prosazovat souhlasné stanovisko k projektu, a to přestože část rady vyjadřovala pochybnosti kvůli chybějící patřičné kolaudaci objektu a nevhodnosti lokality. Hřib tehdy neuspěl. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již souhlasilo se zápisem do rejstříku a vše teď závisí na rozhodnutí stavebního úřadu.
Janeček v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz ozřejmil, že se Zdeňkem Hřibem se osobně nikdy neviděl ani s ním nejednal.
